"القوسي" يحتفل بزواج كريمته في الرياض

احتفل سعد بن سليمان القوسي بزواج كريمته من الشاب صالح بن محمد الداوود في قاعة أفراح بالرياض. وشرّف الحفل جمعٌ كبير من الشخصيات والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ العروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة. وألف مبروك.
احتفل سعد بن سليمان القوسي بزواج كريمته من الشاب صالح بن محمد الداوود في قاعة أفراح بالرياض. وشرّف الحفل جمعٌ كبير من الشخصيات والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ العروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة. وألف مبروك.
احتفل سعد بن سليمان القوسي بزواج كريمته من الشاب صالح بن محمد الداوود في قاعة أفراح بالرياض. وشرّف الحفل جمعٌ كبير من الشخصيات والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ العروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة. وألف مبروك.
احتفل سعد بن سليمان القوسي بزواج كريمته من الشاب صالح بن محمد الداوود في قاعة أفراح بالرياض. وشرّف الحفل جمعٌ كبير من الشخصيات والأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ العروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة. وألف مبروك.