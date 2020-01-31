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"القوسي" يحتفل بزواج كريمته في الرياض

احتفل سعد بن سليمان القوسي بزواج كريمته من الشاب صالح بن محمد الداوود في قاعة أفراح بالرياض. وشرّف الحفل جمعٌ كبير من الشخصيات والأقارب والأصدقاء.

"سبق" تهنئ العروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة. وألف مبروك.

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"القوسي" يحتفل بزواج كريمته في الرياض
سبق

احتفل سعد بن سليمان القوسي بزواج كريمته من الشاب صالح بن محمد الداوود في قاعة أفراح بالرياض. وشرّف الحفل جمعٌ كبير من الشخصيات والأقارب والأصدقاء.

"سبق" تهنئ العروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة. وألف مبروك.

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
08:48 PM

"القوسي" يحتفل بزواج كريمته في الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل سعد بن سليمان القوسي بزواج كريمته من الشاب صالح بن محمد الداوود في قاعة أفراح بالرياض. وشرّف الحفل جمعٌ كبير من الشخصيات والأقارب والأصدقاء.

"سبق" تهنئ العروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة. وألف مبروك.

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