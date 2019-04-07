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شاهد.. انطلاق "تسنيدة الكبار" بينبع بحضور 2000 مشارك

موروث ينبعي تمت المحافظة عليه وتطويره هذا العام

احتفلت، مساء أمس، محافظة ينبع بمهرجان التسنيدة السنوي بمشاركة محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية، وأكثر من 2000 مشارك من مختلف الأعمار بدعم ورعاية من هيئة الترفيه.

وتعتبر فعالية التسنيدة موروثًا ينبعيًّا تمت المحافظة عليه وتطويره هذا العام، بإضافة الفعاليات المناسبة لكافة شرائح المجتمع أشبال وسيدات وكبار السن.

وانطلقت فعالية "تسنيدة الكبار" من طريق ينبع النخل، إلى قرية المبارك بطول 13 كيلو مترًا، ورصدت للعشر الأوائل العديد من الجوائز القيمة.

وفي ختام الفعالية سلم محافظ ينبع الجوائز الكبرى للفائزين، وقدم شكره وتقديره لكل مَن ساهم في إنجاح فعالية التسنيدة لهذا العام من جهات حكومية ولجان تنظيم ومشاركين؛ مؤكدًا أن استمرارية هذه الفعالية وتنظيمها سنويًّا يُسهم بشكل كبير في التعريف بتراث المنطقة ولفت الأنظار لما تتميز به ينبع من مقومات سياحية وتراثية.

وكانت المحافظة قد احتفلت أمس الأول، بأكبر فعالية نسائية في تاريخ المحافظة، بمشاركة أكثر من 1350 سيدة في فعالية التسنيدة؛ حيث انطلقت فعالية تسنيدة الزهور من كورنيش ينبع إلى المنطقة التاريخية سيرًا على الأقدام بمسافة 3 كيلومترات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. انطلاق "تسنيدة الكبار" بينبع بحضور 2000 مشارك
سبق

احتفلت، مساء أمس، محافظة ينبع بمهرجان التسنيدة السنوي بمشاركة محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية، وأكثر من 2000 مشارك من مختلف الأعمار بدعم ورعاية من هيئة الترفيه.

وتعتبر فعالية التسنيدة موروثًا ينبعيًّا تمت المحافظة عليه وتطويره هذا العام، بإضافة الفعاليات المناسبة لكافة شرائح المجتمع أشبال وسيدات وكبار السن.

وانطلقت فعالية "تسنيدة الكبار" من طريق ينبع النخل، إلى قرية المبارك بطول 13 كيلو مترًا، ورصدت للعشر الأوائل العديد من الجوائز القيمة.

وفي ختام الفعالية سلم محافظ ينبع الجوائز الكبرى للفائزين، وقدم شكره وتقديره لكل مَن ساهم في إنجاح فعالية التسنيدة لهذا العام من جهات حكومية ولجان تنظيم ومشاركين؛ مؤكدًا أن استمرارية هذه الفعالية وتنظيمها سنويًّا يُسهم بشكل كبير في التعريف بتراث المنطقة ولفت الأنظار لما تتميز به ينبع من مقومات سياحية وتراثية.

وكانت المحافظة قد احتفلت أمس الأول، بأكبر فعالية نسائية في تاريخ المحافظة، بمشاركة أكثر من 1350 سيدة في فعالية التسنيدة؛ حيث انطلقت فعالية تسنيدة الزهور من كورنيش ينبع إلى المنطقة التاريخية سيرًا على الأقدام بمسافة 3 كيلومترات.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
11:33 AM

شاهد.. انطلاق "تسنيدة الكبار" بينبع بحضور 2000 مشارك

موروث ينبعي تمت المحافظة عليه وتطويره هذا العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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احتفلت، مساء أمس، محافظة ينبع بمهرجان التسنيدة السنوي بمشاركة محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية، وأكثر من 2000 مشارك من مختلف الأعمار بدعم ورعاية من هيئة الترفيه.

وتعتبر فعالية التسنيدة موروثًا ينبعيًّا تمت المحافظة عليه وتطويره هذا العام، بإضافة الفعاليات المناسبة لكافة شرائح المجتمع أشبال وسيدات وكبار السن.

وانطلقت فعالية "تسنيدة الكبار" من طريق ينبع النخل، إلى قرية المبارك بطول 13 كيلو مترًا، ورصدت للعشر الأوائل العديد من الجوائز القيمة.

وفي ختام الفعالية سلم محافظ ينبع الجوائز الكبرى للفائزين، وقدم شكره وتقديره لكل مَن ساهم في إنجاح فعالية التسنيدة لهذا العام من جهات حكومية ولجان تنظيم ومشاركين؛ مؤكدًا أن استمرارية هذه الفعالية وتنظيمها سنويًّا يُسهم بشكل كبير في التعريف بتراث المنطقة ولفت الأنظار لما تتميز به ينبع من مقومات سياحية وتراثية.

وكانت المحافظة قد احتفلت أمس الأول، بأكبر فعالية نسائية في تاريخ المحافظة، بمشاركة أكثر من 1350 سيدة في فعالية التسنيدة؛ حيث انطلقت فعالية تسنيدة الزهور من كورنيش ينبع إلى المنطقة التاريخية سيرًا على الأقدام بمسافة 3 كيلومترات.

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