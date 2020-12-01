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نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ

"بالوش" أعرب عن قلقه من تعرضهم للاختطاف والإبعاد القسري

دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، السلطات الإثيوبية السماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ إريتري في إقليم تيغراي الشمالية، حيث يعتقد أن الطعام نفد خلال الصراع المستمر منذ شهر.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بابار بالوش، في إفادة صحفية في جنيف: "قلقنا البالغ هو أننا نسمع عن الهجمات، والقتال بالقرب من المخيمات، ونسمع عن عمليات الاختطاف والإبعاد القسري، لذلك هذا مهم جدًا بالنسبة لنا، للحصول على هذا الوصول للذهاب ومعرفة ما حدث هناك "، وفقاً لـ"رويترز".

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نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ
سبق

دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، السلطات الإثيوبية السماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ إريتري في إقليم تيغراي الشمالية، حيث يعتقد أن الطعام نفد خلال الصراع المستمر منذ شهر.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بابار بالوش، في إفادة صحفية في جنيف: "قلقنا البالغ هو أننا نسمع عن الهجمات، والقتال بالقرب من المخيمات، ونسمع عن عمليات الاختطاف والإبعاد القسري، لذلك هذا مهم جدًا بالنسبة لنا، للحصول على هذا الوصول للذهاب ومعرفة ما حدث هناك "، وفقاً لـ"رويترز".

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
03:13 PM

نفد طعامهم..الأمم المتحدة تدعو إثيوبيا للسماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ

"بالوش" أعرب عن قلقه من تعرضهم للاختطاف والإبعاد القسري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، السلطات الإثيوبية السماح بالوصول إلى 96 ألف لاجئ إريتري في إقليم تيغراي الشمالية، حيث يعتقد أن الطعام نفد خلال الصراع المستمر منذ شهر.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بابار بالوش، في إفادة صحفية في جنيف: "قلقنا البالغ هو أننا نسمع عن الهجمات، والقتال بالقرب من المخيمات، ونسمع عن عمليات الاختطاف والإبعاد القسري، لذلك هذا مهم جدًا بالنسبة لنا، للحصول على هذا الوصول للذهاب ومعرفة ما حدث هناك "، وفقاً لـ"رويترز".

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