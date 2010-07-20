قوات الطوارئ الخاصة تسهم بخبراتها الميدانية في تنظيم رمي الجمرات

المهام تتضمن مراقبة مشعر منى لمنع تجاوز أي مخالف لأنظمة الحج

تضع قوات الطوارئ الخاصة التابعة لرئاسة أمن الدولة في كل موسم بصمتها الأمنية المحكمة لتوفير انسيابية عالية في حركة الحجيج بالمشاعر المقدسة، ويسهم أفراد القوات في إدارة حركة الحشود وتنظيم رمي الجمرات وفق الخطط الأمنية المعدة والمعتمدة.

وتتولى القوات مراقبة مشعر منى؛ لمنع تجاوز أي مخالف لأنظمة الحج، حيث يتابع آلاف الضباط والأفراد العمل الميداني مدعوماً بمركز للقيادة والسيطرة يتابع المشعر بشكل مباشر ولحظي من خلال 500 كاميرا يقف خلفها فرق متخصصة تمتلك خبرات أمنية متراكمة لإدارة وتنظيم الحشود.

ويقوم أفراد قوات الطوارئ الخاصة بتنظيم شعيرة الرمي وتحويل الحجاج إلى المسارات الخاصة في الاتجاه الواحد ومنع عكس الاتجاه علاوة على منع الجلوس في الممرات والطرق في المشاعر المقدسة والتأكد من نظامية جميع الداخلين لجسر الجمرات والعمل على تحقيق السلامة والأمن لضيوف الرحمن بما يحقق توجيهات القيادة في توفير الراحة والاستقرار لحجاج بيت الله الحرام.