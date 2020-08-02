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"مسالخ مكة" تستقبل قرابة 24 ألف أضحية في ثاني أيام العيد

"قوتة": المسالخ تعمل وفقًا للخطة التشغيلية وإجراءات صحية لضمان آلية الذبح

استقبلت مسالخ أمانة العاصمة المقدسة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (23845) ذبيحة موزعة على مسلخ طريق الليث، ومسلخ المعيصم النموذجي، ومسلخ غرب مكة الحديث، ومسلخ العكيشية الموسمي .

وأوضح مدير إدارة المسالخ بالأمانة الدكتور أحمد قوتة، أن مسالخ أمانة العاصمة المقدسة تعمل وفقًا للخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام 1441هـ مؤكدًا أن إجراءات الذبح والسلخ في المسالخ بمكة المكرمة تتم وفق إجراءات صحية تشمل الكشف البيطري لضمان آلية الذبح وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأشار قوتة إلى أن إجمالي عدد مذبوحات التطبيقات الإلكترونية خلال يومين بلغت 2954 ذبيحة، مؤكدًا أنها أسهمت في تسهيل عملية البيع وتوصيل الذبائح للمستهلكين، وسد حاجاتهم وفقًا للاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية التي فعَّلتها وكالة الخدمات للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة الجميع.

وأكَّد "قوتة" أن الأمانة تسعى لتوفير الأجواء الصحية الآمنة، ومكافحة الظواهر السلبية التي تعيق عملية الإصحاح البيئي، ورفع مستوى الأداء لجميع العاملين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرّتها الجهات المختصة لمواجهة فيروس "كورونا" وتحقيق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي بالمسالخ لتقديم أفضل الخدمات لساكني مكة المكرمة وضيوف بيت الله الحرام.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"مسالخ مكة" تستقبل قرابة 24 ألف أضحية في ثاني أيام العيد
سبق

استقبلت مسالخ أمانة العاصمة المقدسة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (23845) ذبيحة موزعة على مسلخ طريق الليث، ومسلخ المعيصم النموذجي، ومسلخ غرب مكة الحديث، ومسلخ العكيشية الموسمي .

وأوضح مدير إدارة المسالخ بالأمانة الدكتور أحمد قوتة، أن مسالخ أمانة العاصمة المقدسة تعمل وفقًا للخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام 1441هـ مؤكدًا أن إجراءات الذبح والسلخ في المسالخ بمكة المكرمة تتم وفق إجراءات صحية تشمل الكشف البيطري لضمان آلية الذبح وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأشار قوتة إلى أن إجمالي عدد مذبوحات التطبيقات الإلكترونية خلال يومين بلغت 2954 ذبيحة، مؤكدًا أنها أسهمت في تسهيل عملية البيع وتوصيل الذبائح للمستهلكين، وسد حاجاتهم وفقًا للاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية التي فعَّلتها وكالة الخدمات للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة الجميع.

وأكَّد "قوتة" أن الأمانة تسعى لتوفير الأجواء الصحية الآمنة، ومكافحة الظواهر السلبية التي تعيق عملية الإصحاح البيئي، ورفع مستوى الأداء لجميع العاملين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرّتها الجهات المختصة لمواجهة فيروس "كورونا" وتحقيق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي بالمسالخ لتقديم أفضل الخدمات لساكني مكة المكرمة وضيوف بيت الله الحرام.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
10:11 PM
اخر تعديل
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
10:16 PM

"مسالخ مكة" تستقبل قرابة 24 ألف أضحية في ثاني أيام العيد

"قوتة": المسالخ تعمل وفقًا للخطة التشغيلية وإجراءات صحية لضمان آلية الذبح

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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استقبلت مسالخ أمانة العاصمة المقدسة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (23845) ذبيحة موزعة على مسلخ طريق الليث، ومسلخ المعيصم النموذجي، ومسلخ غرب مكة الحديث، ومسلخ العكيشية الموسمي .

وأوضح مدير إدارة المسالخ بالأمانة الدكتور أحمد قوتة، أن مسالخ أمانة العاصمة المقدسة تعمل وفقًا للخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام 1441هـ مؤكدًا أن إجراءات الذبح والسلخ في المسالخ بمكة المكرمة تتم وفق إجراءات صحية تشمل الكشف البيطري لضمان آلية الذبح وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأشار قوتة إلى أن إجمالي عدد مذبوحات التطبيقات الإلكترونية خلال يومين بلغت 2954 ذبيحة، مؤكدًا أنها أسهمت في تسهيل عملية البيع وتوصيل الذبائح للمستهلكين، وسد حاجاتهم وفقًا للاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية التي فعَّلتها وكالة الخدمات للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة الجميع.

وأكَّد "قوتة" أن الأمانة تسعى لتوفير الأجواء الصحية الآمنة، ومكافحة الظواهر السلبية التي تعيق عملية الإصحاح البيئي، ورفع مستوى الأداء لجميع العاملين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرّتها الجهات المختصة لمواجهة فيروس "كورونا" وتحقيق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي بالمسالخ لتقديم أفضل الخدمات لساكني مكة المكرمة وضيوف بيت الله الحرام.

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