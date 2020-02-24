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مصر تعدم "عشماوي".. أخطر مطلوب في البلاد

أدين في قضيتي "الفرافرة" و"أنصار بيت المقدس"

نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر أمنية، ووسائل إعلام مصرية اليوم (الاثنين)، أنه جرى تنفيذ حكم الإعدام بحق هشام عشماوي المدان بتهمة قتل عشرات الضباط ومحاولة اغتيال وزير سابق، والذي كان يوصف بأنه أخطر المطلوبين في البلاد.

وأوضحت المصادر أن "عشماوي" أعدم اليوم داخل سجن استئناف القاهرة، بحضور عدد من قيادات مصلحة السجون، وأحد أعضاء النيابة العامة، وطبيب شرعي، وعضو من دار الإفتاء.

وأصدر القضاء المصري حكمين نهائيين بإعدام "عشماوي"؛ لإدانته في قضيتي "الفرافرة" و"أنصار بيت المقدس الثالثة".

واتهمت المحكمة "عشماوي" وآخرين بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية في قضية تنظيم "أنصار بيت المقدس"، كما اتهم بالمشاركة في قضية "أحداث الفرافرة" التي قتل فيها 21 فردًا من قوات حرس الحدود في نقطة حراستهم بمدينة الفرافرة على حدود الوادي الجديد.

هشام عشماوي مصر

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصر تعدم "عشماوي".. أخطر مطلوب في البلاد
سبق

نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر أمنية، ووسائل إعلام مصرية اليوم (الاثنين)، أنه جرى تنفيذ حكم الإعدام بحق هشام عشماوي المدان بتهمة قتل عشرات الضباط ومحاولة اغتيال وزير سابق، والذي كان يوصف بأنه أخطر المطلوبين في البلاد.

وأوضحت المصادر أن "عشماوي" أعدم اليوم داخل سجن استئناف القاهرة، بحضور عدد من قيادات مصلحة السجون، وأحد أعضاء النيابة العامة، وطبيب شرعي، وعضو من دار الإفتاء.

وأصدر القضاء المصري حكمين نهائيين بإعدام "عشماوي"؛ لإدانته في قضيتي "الفرافرة" و"أنصار بيت المقدس الثالثة".

واتهمت المحكمة "عشماوي" وآخرين بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية في قضية تنظيم "أنصار بيت المقدس"، كما اتهم بالمشاركة في قضية "أحداث الفرافرة" التي قتل فيها 21 فردًا من قوات حرس الحدود في نقطة حراستهم بمدينة الفرافرة على حدود الوادي الجديد.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
04:16 PM

مصر تعدم "عشماوي".. أخطر مطلوب في البلاد

أدين في قضيتي "الفرافرة" و"أنصار بيت المقدس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر أمنية، ووسائل إعلام مصرية اليوم (الاثنين)، أنه جرى تنفيذ حكم الإعدام بحق هشام عشماوي المدان بتهمة قتل عشرات الضباط ومحاولة اغتيال وزير سابق، والذي كان يوصف بأنه أخطر المطلوبين في البلاد.

وأوضحت المصادر أن "عشماوي" أعدم اليوم داخل سجن استئناف القاهرة، بحضور عدد من قيادات مصلحة السجون، وأحد أعضاء النيابة العامة، وطبيب شرعي، وعضو من دار الإفتاء.

وأصدر القضاء المصري حكمين نهائيين بإعدام "عشماوي"؛ لإدانته في قضيتي "الفرافرة" و"أنصار بيت المقدس الثالثة".

واتهمت المحكمة "عشماوي" وآخرين بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية في قضية تنظيم "أنصار بيت المقدس"، كما اتهم بالمشاركة في قضية "أحداث الفرافرة" التي قتل فيها 21 فردًا من قوات حرس الحدود في نقطة حراستهم بمدينة الفرافرة على حدود الوادي الجديد.

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