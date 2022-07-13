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باكستان: 2769 إصابة و69 وفاة جديدة بكورونا

إجمالي عدد المتعافين يصل إلى 161917 شخصاً

أعلنت السلطات الباكستانية تسجيل 2769 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، و69 حالة وفاة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه بعد إعلان هذه الحصيلة بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد 251625 حالة، ووصل إجمالي الضحايا إلى 5266 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي عدد المتعافين 161917 شخصاً، وتوجد 1837 حالة في وضع حرج.

فيروس كورونا الجديد

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باكستان: 2769 إصابة و69 وفاة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت السلطات الباكستانية تسجيل 2769 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، و69 حالة وفاة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه بعد إعلان هذه الحصيلة بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد 251625 حالة، ووصل إجمالي الضحايا إلى 5266 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي عدد المتعافين 161917 شخصاً، وتوجد 1837 حالة في وضع حرج.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
05:49 PM

باكستان: 2769 إصابة و69 وفاة جديدة بكورونا

إجمالي عدد المتعافين يصل إلى 161917 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الباكستانية تسجيل 2769 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، و69 حالة وفاة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه بعد إعلان هذه الحصيلة بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد 251625 حالة، ووصل إجمالي الضحايا إلى 5266 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي عدد المتعافين 161917 شخصاً، وتوجد 1837 حالة في وضع حرج.

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