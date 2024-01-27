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طقس الأربعاء: أمطار ثلجية على تبوك والحدود الشمالية "طريف" والجوف "القريات"

ضباب كثيف على شرق المملكة.. ورياح تحد من الرؤية على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطًا في الرياح السطحية يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، الرياض وأجزاءٍ من شمال شرق المملكة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من شرق المملكة، ولا يُستبعد هطول أمطار خفيفة؛ قد تكون ثلجية على مناطق: تبوك والحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الأجزاء الجنوبية من الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية على الأجزاء الشمالية من الجزء الجنوبي بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10 - 20 كم/ساعة ليلاً، وجنوبية شرقية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة نهاراً، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طقس الأربعاء: أمطار ثلجية على تبوك والحدود الشمالية "طريف" والجوف "القريات"
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطًا في الرياح السطحية يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، الرياض وأجزاءٍ من شمال شرق المملكة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من شرق المملكة، ولا يُستبعد هطول أمطار خفيفة؛ قد تكون ثلجية على مناطق: تبوك والحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الأجزاء الجنوبية من الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية على الأجزاء الشمالية من الجزء الجنوبي بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10 - 20 كم/ساعة ليلاً، وجنوبية شرقية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة نهاراً، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
08:17 AM

طقس الأربعاء: أمطار ثلجية على تبوك والحدود الشمالية "طريف" والجوف "القريات"

ضباب كثيف على شرق المملكة.. ورياح تحد من الرؤية على هذه المناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطًا في الرياح السطحية يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، الرياض وأجزاءٍ من شمال شرق المملكة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من شرق المملكة، ولا يُستبعد هطول أمطار خفيفة؛ قد تكون ثلجية على مناطق: تبوك والحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الأجزاء الجنوبية من الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية على الأجزاء الشمالية من الجزء الجنوبي بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10 - 20 كم/ساعة ليلاً، وجنوبية شرقية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة نهاراً، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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