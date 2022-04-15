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"الكرملين": "نيويورك تايمز" تنشر مقالات منحطة لا تستحق أي رد

تتهم روسيا بتفشي الفيروسات في العالم بما فيها "كورونا"

أعربت روسيا عن خيبة أملها إزاء نشر صحيفة "نيويورك تايمز" مقالاً يحمّلها المسؤولية عن الإسهام في تفشي الفيروسات بما فيها "كوفيد-19" في العالم، بنشر معلومات مضللة حول القضايا الصحية.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، رداً على سؤال من الصحفيين اليوم الأربعاء، أن موسكو لا تنوي التعليق بأي شكل من الأشكال على هذا المقال، قائلاً: "نعتقد أن مقالات منحطة كهذا لا تستحق أي رد، ومن المؤسف جداً أن مثل هذه الصحف تنشر هراء محضا من هذا النوع".

وتطرقت إلى هذا المقال أيضاً المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقاً على تقارير عن تهديد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بملاحقة جميع المتورطين في التضليل بشأن جائحة "كورونا"، بحسب روسيا اليوم.

ودعت زاخاروفا بومبيو، إذا ما قرر تطبيق وعيده، أن يبدأ من هذه الصحيفة، وهذا المقال تحديداً؛ لكونه، حسب زاخاروفا "نموذج رائع من التضليل".

فيروس كورونا الجديد

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"الكرملين": "نيويورك تايمز" تنشر مقالات منحطة لا تستحق أي رد
سبق

أعربت روسيا عن خيبة أملها إزاء نشر صحيفة "نيويورك تايمز" مقالاً يحمّلها المسؤولية عن الإسهام في تفشي الفيروسات بما فيها "كوفيد-19" في العالم، بنشر معلومات مضللة حول القضايا الصحية.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، رداً على سؤال من الصحفيين اليوم الأربعاء، أن موسكو لا تنوي التعليق بأي شكل من الأشكال على هذا المقال، قائلاً: "نعتقد أن مقالات منحطة كهذا لا تستحق أي رد، ومن المؤسف جداً أن مثل هذه الصحف تنشر هراء محضا من هذا النوع".

وتطرقت إلى هذا المقال أيضاً المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقاً على تقارير عن تهديد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بملاحقة جميع المتورطين في التضليل بشأن جائحة "كورونا"، بحسب روسيا اليوم.

ودعت زاخاروفا بومبيو، إذا ما قرر تطبيق وعيده، أن يبدأ من هذه الصحيفة، وهذا المقال تحديداً؛ لكونه، حسب زاخاروفا "نموذج رائع من التضليل".

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
07:47 PM

"الكرملين": "نيويورك تايمز" تنشر مقالات منحطة لا تستحق أي رد

تتهم روسيا بتفشي الفيروسات في العالم بما فيها "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعربت روسيا عن خيبة أملها إزاء نشر صحيفة "نيويورك تايمز" مقالاً يحمّلها المسؤولية عن الإسهام في تفشي الفيروسات بما فيها "كوفيد-19" في العالم، بنشر معلومات مضللة حول القضايا الصحية.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، رداً على سؤال من الصحفيين اليوم الأربعاء، أن موسكو لا تنوي التعليق بأي شكل من الأشكال على هذا المقال، قائلاً: "نعتقد أن مقالات منحطة كهذا لا تستحق أي رد، ومن المؤسف جداً أن مثل هذه الصحف تنشر هراء محضا من هذا النوع".

وتطرقت إلى هذا المقال أيضاً المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقاً على تقارير عن تهديد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بملاحقة جميع المتورطين في التضليل بشأن جائحة "كورونا"، بحسب روسيا اليوم.

ودعت زاخاروفا بومبيو، إذا ما قرر تطبيق وعيده، أن يبدأ من هذه الصحيفة، وهذا المقال تحديداً؛ لكونه، حسب زاخاروفا "نموذج رائع من التضليل".

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