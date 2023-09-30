موريتانيا تُقرر رفع حظر التجول في البلاد

فُرض بسبب تفشي فيروس كورونا

قررت الحكومة الموريتانية، الرفع النهائي لحظر التجول في البلاد، الذي فُرض بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية، تأكيد الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن القرار لا يعني التخلي عن الإجراءات الاحترازية من تفشي الفيروس؛ مؤكدًا ضرورة أخذ جرعات التلقيح ضد الفيروس.