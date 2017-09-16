النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قرعة مونديال الأندية: الترجي التونسي يواجه بطل قارة آسيا

سُحبت اليوم قرعة كأس العالم للأندية FIFA والتي تنطلق بتاريخ 11 ديسمبر بمواجهة السد القطري وهيينجين سبورت الكاليدوني، وسيلتقي الترجي التونسي مع بطل دوري أبطال آسيا 2019.

وجرت مراسم القرعة بحضور الإنجليزي مايكل أوين.

هذا وسيتأهل الفائز من مباراة الترجي التونسي مع بطل دوري أبطال آسيا لملاقاة بطل كوبا ليبرتادوريس في نصف النهائي.

في المقابل سيتأهل الفائز من المباراة الافتتاحية بين السد وهيينجين سبورت مع نادي مونتيري المكسيكي في ربع النهائي قبل أن يتأهل الفائز لمواجهة ليفربول الإنجليزي.

وقال أسطورة FIFA مايكل أوين الذي أجرى القرعة "أنا متحمس من أجل البطولة. لا يوجد هناك الكثير من اللاعبين الذين سبق لهم الفوز بهذه الكأس وبالطبع كل لاعب يطمح لأن يفوز بالكثير من الألقاب."

وأضاف "سيكون من الصعب الفوز بهذه الكأس ولكن أنا متأكد من أن كل الأندية ستقدّم أفضل ما لديها للفوز."

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
قرعة مونديال الأندية: الترجي التونسي يواجه بطل قارة آسيا
سبق

سُحبت اليوم قرعة كأس العالم للأندية FIFA والتي تنطلق بتاريخ 11 ديسمبر بمواجهة السد القطري وهيينجين سبورت الكاليدوني، وسيلتقي الترجي التونسي مع بطل دوري أبطال آسيا 2019.

وجرت مراسم القرعة بحضور الإنجليزي مايكل أوين.

هذا وسيتأهل الفائز من مباراة الترجي التونسي مع بطل دوري أبطال آسيا لملاقاة بطل كوبا ليبرتادوريس في نصف النهائي.

في المقابل سيتأهل الفائز من المباراة الافتتاحية بين السد وهيينجين سبورت مع نادي مونتيري المكسيكي في ربع النهائي قبل أن يتأهل الفائز لمواجهة ليفربول الإنجليزي.

وقال أسطورة FIFA مايكل أوين الذي أجرى القرعة "أنا متحمس من أجل البطولة. لا يوجد هناك الكثير من اللاعبين الذين سبق لهم الفوز بهذه الكأس وبالطبع كل لاعب يطمح لأن يفوز بالكثير من الألقاب."

وأضاف "سيكون من الصعب الفوز بهذه الكأس ولكن أنا متأكد من أن كل الأندية ستقدّم أفضل ما لديها للفوز."

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
08:02 PM

قرعة مونديال الأندية: الترجي التونسي يواجه بطل قارة آسيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
3,514

سُحبت اليوم قرعة كأس العالم للأندية FIFA والتي تنطلق بتاريخ 11 ديسمبر بمواجهة السد القطري وهيينجين سبورت الكاليدوني، وسيلتقي الترجي التونسي مع بطل دوري أبطال آسيا 2019.

وجرت مراسم القرعة بحضور الإنجليزي مايكل أوين.

هذا وسيتأهل الفائز من مباراة الترجي التونسي مع بطل دوري أبطال آسيا لملاقاة بطل كوبا ليبرتادوريس في نصف النهائي.

في المقابل سيتأهل الفائز من المباراة الافتتاحية بين السد وهيينجين سبورت مع نادي مونتيري المكسيكي في ربع النهائي قبل أن يتأهل الفائز لمواجهة ليفربول الإنجليزي.

وقال أسطورة FIFA مايكل أوين الذي أجرى القرعة "أنا متحمس من أجل البطولة. لا يوجد هناك الكثير من اللاعبين الذين سبق لهم الفوز بهذه الكأس وبالطبع كل لاعب يطمح لأن يفوز بالكثير من الألقاب."

وأضاف "سيكون من الصعب الفوز بهذه الكأس ولكن أنا متأكد من أن كل الأندية ستقدّم أفضل ما لديها للفوز."

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,605
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,888
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,824
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,342

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة