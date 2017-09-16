قرعة مونديال الأندية: الترجي التونسي يواجه بطل قارة آسيا

سُحبت اليوم قرعة كأس العالم للأندية FIFA والتي تنطلق بتاريخ 11 ديسمبر بمواجهة السد القطري وهيينجين سبورت الكاليدوني، وسيلتقي الترجي التونسي مع بطل دوري أبطال آسيا 2019.

وجرت مراسم القرعة بحضور الإنجليزي مايكل أوين.

هذا وسيتأهل الفائز من مباراة الترجي التونسي مع بطل دوري أبطال آسيا لملاقاة بطل كوبا ليبرتادوريس في نصف النهائي.

في المقابل سيتأهل الفائز من المباراة الافتتاحية بين السد وهيينجين سبورت مع نادي مونتيري المكسيكي في ربع النهائي قبل أن يتأهل الفائز لمواجهة ليفربول الإنجليزي.

وقال أسطورة FIFA مايكل أوين الذي أجرى القرعة "أنا متحمس من أجل البطولة. لا يوجد هناك الكثير من اللاعبين الذين سبق لهم الفوز بهذه الكأس وبالطبع كل لاعب يطمح لأن يفوز بالكثير من الألقاب."

وأضاف "سيكون من الصعب الفوز بهذه الكأس ولكن أنا متأكد من أن كل الأندية ستقدّم أفضل ما لديها للفوز."