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"الإسلامية" بالرياض تنظم محاضرتين نسائيتين عبر البث المباشر

ضمن جهود فرع الوزارة في العناية بالأسرة وتحصينها من الفكر المنحرف

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض محاضرتين نسائيتين عن فقه الابتلاء والوسطية وأثرها في حماية الأبناء من الفكر الضال عبر البث المباشر، ضمن برامجها الدعوية والإرشادية.

وتُقام المحاضرة الأولى في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر يوم غدٍ الخميس للداعية لمياء بنت سليمان القزلان، والمحاضرة الثانية تُقام يوم الأحد القادم تمام الساعة الثامنة مساءً عبر تطبيق الزوم.

يشار إلى أن هاتين المحاضرتين تأتيان ضمن جهود فرع الإسلامية بالرياض في حماية الأسرة وتحصينها فكريًا تحقيقًا لرسالة الوزارة في نشر منهج الوسطية والاعتدال والتحذير من الغلو والتطرف.

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"الإسلامية" بالرياض تنظم محاضرتين نسائيتين عبر البث المباشر
سبق

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض محاضرتين نسائيتين عن فقه الابتلاء والوسطية وأثرها في حماية الأبناء من الفكر الضال عبر البث المباشر، ضمن برامجها الدعوية والإرشادية.

وتُقام المحاضرة الأولى في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر يوم غدٍ الخميس للداعية لمياء بنت سليمان القزلان، والمحاضرة الثانية تُقام يوم الأحد القادم تمام الساعة الثامنة مساءً عبر تطبيق الزوم.

يشار إلى أن هاتين المحاضرتين تأتيان ضمن جهود فرع الإسلامية بالرياض في حماية الأسرة وتحصينها فكريًا تحقيقًا لرسالة الوزارة في نشر منهج الوسطية والاعتدال والتحذير من الغلو والتطرف.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
10:19 PM

"الإسلامية" بالرياض تنظم محاضرتين نسائيتين عبر البث المباشر

ضمن جهود فرع الوزارة في العناية بالأسرة وتحصينها من الفكر المنحرف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض محاضرتين نسائيتين عن فقه الابتلاء والوسطية وأثرها في حماية الأبناء من الفكر الضال عبر البث المباشر، ضمن برامجها الدعوية والإرشادية.

وتُقام المحاضرة الأولى في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر يوم غدٍ الخميس للداعية لمياء بنت سليمان القزلان، والمحاضرة الثانية تُقام يوم الأحد القادم تمام الساعة الثامنة مساءً عبر تطبيق الزوم.

يشار إلى أن هاتين المحاضرتين تأتيان ضمن جهود فرع الإسلامية بالرياض في حماية الأسرة وتحصينها فكريًا تحقيقًا لرسالة الوزارة في نشر منهج الوسطية والاعتدال والتحذير من الغلو والتطرف.

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