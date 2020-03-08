النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"حصة بنت سلمان" ترعى مبادرة "شكرًا لك" بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة"

أقيمت في دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض

رعت الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز، مبادرة "شكرًا لك" التي أقيمت في دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأكدت سموها أن المرأة السعودية تشهد نقلة نوعية في مجال تمكينها، ليكون هذا العام عامها في عاصمة المرأة العربية "الرياض" بعنوان "المرأة وطن وطموح"؛ وذلك انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 في هذا العام، وتأكيدًا على أنها شريك الرجل في بناء الوطن.

وأشارت إلى أن درجة تقدم الحضارة لكل دولة تُقاس بمدى اهتمامها بكبار السن، الذي يُعد انعكاسًا لتحضير الدول ووعيها بالإرث الثقافي للرعيل الأول وأهميته لتنمية الجيل الجديد، وأن رؤية المملكة 2030 تُعزز قيمة كبار السن وأهميتهم في مسيرة ربط الماضي بالحاضر.

وقالت: "إن المملكة اهتمت منذ أكثر من 56 عامًا بدور الرعاية الاجتماعية للمسنين؛ لما لها من دور إنساني واجتماعي ومن هم في حاجة إلى الرعاية؛ وذلك من خلال الخدمات التي تقدّمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من قِبَل أخصائيات اجتماعيات ونفسيات في كل ما يعينهن بالبرامج والأنشطة التي تساعدهن على استكمال ما يرغبن من تعليم أو تدريب مهني لتعلم بعض الحِرَف؛ مبينة أن القيادة قدّمت لهم الكثير والعديد من الخدمات من خلال 900 جهة حكومية وأهلية في مختلف المناطق بناء على ما رصدته جمعية "وقار".

ونوّهت الأميرة حصة بنت سلمان في ختام كلمتها بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تجاه تحقيق تطورات بشأن المرأة؛ لافتة النظر إلى أن خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- شجّع الباحثات والباحثين على جمع السيرة الذاتية لنساء مشرفات من الماضي، ومنها كتاب "نساء نجد" للدكتورة دلال الحربي في مركز أبحاث دارة الملك عبدالعزيز.

من جانبها أكدت مديرة دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض بدرية عماش عيد الثقيل، أن رعاية سمو الأميرة حصة بنت سلمان مبادرة "شكرًا لك" لفتة حانية من سموها للمسنات؛ حيث تُعد المبادرة ضمن البرامج المقدمة لهن بدمجهن في المجتمع.

ونوهت بالجهود التي تقدّمها القيادة من حيث الاهتمام وتسخر الموارد المادية والبشرية التي تتضمن الرعاية الطبية والدوائية والاجتماعية والنفسية وتلقي العلاج الطبيعي الذي يحتاجه المسنّ؛ مشيرة إلى أن الباب مفتوح أمام الزيارات للأمهات من جميع شرائح المجتمع.

وشهدت فقرات الحفل عزف السلام الوطني، والعديدَ من الكلمات التي تَطَرّقت إلى دور المرأة وتمكينها في المجتمع، وكلمة عن الخدمات التي تقدّمها الدار للمسنات وتمكينهن في المجتمع.

حصة بنت سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"حصة بنت سلمان" ترعى مبادرة "شكرًا لك" بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة"
سبق

رعت الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز، مبادرة "شكرًا لك" التي أقيمت في دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأكدت سموها أن المرأة السعودية تشهد نقلة نوعية في مجال تمكينها، ليكون هذا العام عامها في عاصمة المرأة العربية "الرياض" بعنوان "المرأة وطن وطموح"؛ وذلك انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 في هذا العام، وتأكيدًا على أنها شريك الرجل في بناء الوطن.

وأشارت إلى أن درجة تقدم الحضارة لكل دولة تُقاس بمدى اهتمامها بكبار السن، الذي يُعد انعكاسًا لتحضير الدول ووعيها بالإرث الثقافي للرعيل الأول وأهميته لتنمية الجيل الجديد، وأن رؤية المملكة 2030 تُعزز قيمة كبار السن وأهميتهم في مسيرة ربط الماضي بالحاضر.

وقالت: "إن المملكة اهتمت منذ أكثر من 56 عامًا بدور الرعاية الاجتماعية للمسنين؛ لما لها من دور إنساني واجتماعي ومن هم في حاجة إلى الرعاية؛ وذلك من خلال الخدمات التي تقدّمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من قِبَل أخصائيات اجتماعيات ونفسيات في كل ما يعينهن بالبرامج والأنشطة التي تساعدهن على استكمال ما يرغبن من تعليم أو تدريب مهني لتعلم بعض الحِرَف؛ مبينة أن القيادة قدّمت لهم الكثير والعديد من الخدمات من خلال 900 جهة حكومية وأهلية في مختلف المناطق بناء على ما رصدته جمعية "وقار".

ونوّهت الأميرة حصة بنت سلمان في ختام كلمتها بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تجاه تحقيق تطورات بشأن المرأة؛ لافتة النظر إلى أن خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- شجّع الباحثات والباحثين على جمع السيرة الذاتية لنساء مشرفات من الماضي، ومنها كتاب "نساء نجد" للدكتورة دلال الحربي في مركز أبحاث دارة الملك عبدالعزيز.

من جانبها أكدت مديرة دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض بدرية عماش عيد الثقيل، أن رعاية سمو الأميرة حصة بنت سلمان مبادرة "شكرًا لك" لفتة حانية من سموها للمسنات؛ حيث تُعد المبادرة ضمن البرامج المقدمة لهن بدمجهن في المجتمع.

ونوهت بالجهود التي تقدّمها القيادة من حيث الاهتمام وتسخر الموارد المادية والبشرية التي تتضمن الرعاية الطبية والدوائية والاجتماعية والنفسية وتلقي العلاج الطبيعي الذي يحتاجه المسنّ؛ مشيرة إلى أن الباب مفتوح أمام الزيارات للأمهات من جميع شرائح المجتمع.

وشهدت فقرات الحفل عزف السلام الوطني، والعديدَ من الكلمات التي تَطَرّقت إلى دور المرأة وتمكينها في المجتمع، وكلمة عن الخدمات التي تقدّمها الدار للمسنات وتمكينهن في المجتمع.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
06:33 PM

"حصة بنت سلمان" ترعى مبادرة "شكرًا لك" بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة"

أقيمت في دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,346

رعت الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز، مبادرة "شكرًا لك" التي أقيمت في دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأكدت سموها أن المرأة السعودية تشهد نقلة نوعية في مجال تمكينها، ليكون هذا العام عامها في عاصمة المرأة العربية "الرياض" بعنوان "المرأة وطن وطموح"؛ وذلك انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 في هذا العام، وتأكيدًا على أنها شريك الرجل في بناء الوطن.

وأشارت إلى أن درجة تقدم الحضارة لكل دولة تُقاس بمدى اهتمامها بكبار السن، الذي يُعد انعكاسًا لتحضير الدول ووعيها بالإرث الثقافي للرعيل الأول وأهميته لتنمية الجيل الجديد، وأن رؤية المملكة 2030 تُعزز قيمة كبار السن وأهميتهم في مسيرة ربط الماضي بالحاضر.

وقالت: "إن المملكة اهتمت منذ أكثر من 56 عامًا بدور الرعاية الاجتماعية للمسنين؛ لما لها من دور إنساني واجتماعي ومن هم في حاجة إلى الرعاية؛ وذلك من خلال الخدمات التي تقدّمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من قِبَل أخصائيات اجتماعيات ونفسيات في كل ما يعينهن بالبرامج والأنشطة التي تساعدهن على استكمال ما يرغبن من تعليم أو تدريب مهني لتعلم بعض الحِرَف؛ مبينة أن القيادة قدّمت لهم الكثير والعديد من الخدمات من خلال 900 جهة حكومية وأهلية في مختلف المناطق بناء على ما رصدته جمعية "وقار".

ونوّهت الأميرة حصة بنت سلمان في ختام كلمتها بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تجاه تحقيق تطورات بشأن المرأة؛ لافتة النظر إلى أن خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- شجّع الباحثات والباحثين على جمع السيرة الذاتية لنساء مشرفات من الماضي، ومنها كتاب "نساء نجد" للدكتورة دلال الحربي في مركز أبحاث دارة الملك عبدالعزيز.

من جانبها أكدت مديرة دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض بدرية عماش عيد الثقيل، أن رعاية سمو الأميرة حصة بنت سلمان مبادرة "شكرًا لك" لفتة حانية من سموها للمسنات؛ حيث تُعد المبادرة ضمن البرامج المقدمة لهن بدمجهن في المجتمع.

ونوهت بالجهود التي تقدّمها القيادة من حيث الاهتمام وتسخر الموارد المادية والبشرية التي تتضمن الرعاية الطبية والدوائية والاجتماعية والنفسية وتلقي العلاج الطبيعي الذي يحتاجه المسنّ؛ مشيرة إلى أن الباب مفتوح أمام الزيارات للأمهات من جميع شرائح المجتمع.

وشهدت فقرات الحفل عزف السلام الوطني، والعديدَ من الكلمات التي تَطَرّقت إلى دور المرأة وتمكينها في المجتمع، وكلمة عن الخدمات التي تقدّمها الدار للمسنات وتمكينهن في المجتمع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,071
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,048
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,107
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,224

المقالات

سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة