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بلال أردوغان في فيديو مثير للجدل: لا قيادة في أوروبا مثل والدي

خلال لقائه مع عدد من طلاب مدارس الأئمة والخطباء بأنقرة

ظهر "بلال" نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقطع فيديو جديد، يُمجد فيه والده، قائلاً: "من يوجد في القيادة في أوروبا؟ لا يوجد أحد، لا أحد في إنجلترا، لا أحد في ألمانيا، لا أحد في فرنسا، وإيطاليا.. لا يوجد فيها أحد بالفعل".

ووفق ما ذكرته صحيفة "زمان" التركية اليوم السبت، أضاف "بلال": إيطاليا مع الأسف ما زالت مفككة، ولذلك نحن محظوظون بوجود قائد لدينا قوي مثل أردوغان".

وجاءت كلمة بلال أردوغان في لقاء مع عدد من طلاب مدارس الأئمة والخطباء في العاصمة التركية أنقرة.

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بلال أردوغان في فيديو مثير للجدل: لا قيادة في أوروبا مثل والدي
سبق

ظهر "بلال" نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقطع فيديو جديد، يُمجد فيه والده، قائلاً: "من يوجد في القيادة في أوروبا؟ لا يوجد أحد، لا أحد في إنجلترا، لا أحد في ألمانيا، لا أحد في فرنسا، وإيطاليا.. لا يوجد فيها أحد بالفعل".

ووفق ما ذكرته صحيفة "زمان" التركية اليوم السبت، أضاف "بلال": إيطاليا مع الأسف ما زالت مفككة، ولذلك نحن محظوظون بوجود قائد لدينا قوي مثل أردوغان".

وجاءت كلمة بلال أردوغان في لقاء مع عدد من طلاب مدارس الأئمة والخطباء في العاصمة التركية أنقرة.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
01:15 PM
اخر تعديل
20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
12:09 AM

بلال أردوغان في فيديو مثير للجدل: لا قيادة في أوروبا مثل والدي

خلال لقائه مع عدد من طلاب مدارس الأئمة والخطباء بأنقرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
21
20,852

ظهر "بلال" نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقطع فيديو جديد، يُمجد فيه والده، قائلاً: "من يوجد في القيادة في أوروبا؟ لا يوجد أحد، لا أحد في إنجلترا، لا أحد في ألمانيا، لا أحد في فرنسا، وإيطاليا.. لا يوجد فيها أحد بالفعل".

ووفق ما ذكرته صحيفة "زمان" التركية اليوم السبت، أضاف "بلال": إيطاليا مع الأسف ما زالت مفككة، ولذلك نحن محظوظون بوجود قائد لدينا قوي مثل أردوغان".

وجاءت كلمة بلال أردوغان في لقاء مع عدد من طلاب مدارس الأئمة والخطباء في العاصمة التركية أنقرة.

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