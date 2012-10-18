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شركة "البترول الوطنية" الكويتية: نشوب حريق في وحدة إزالة الكبريت بمصفاة الأحمدي

قالت: فِرَق الإطفاء في المصفاة تقوم حاليًا بالتعامل معه.. لم تقع أي إصابات جراء الحادث

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية إنه وقع قبل قليل حريق في وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقي (ARDS) في مصفاة ميناء الأحمدي.

وأضافت الشركة عبر حسابها على تويتر، اليوم الاثنين: إن فِرَق الإطفاء في المصفاة تقوم حاليًا بالتعامل مع الحريق.

وأشارت الشركة في التغريدة إلى أنه لم تقع أي إصابات جراء الحادث، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل قريبًا.

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شركة "البترول الوطنية" الكويتية: نشوب حريق في وحدة إزالة الكبريت بمصفاة الأحمدي
سبق

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية إنه وقع قبل قليل حريق في وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقي (ARDS) في مصفاة ميناء الأحمدي.

وأضافت الشركة عبر حسابها على تويتر، اليوم الاثنين: إن فِرَق الإطفاء في المصفاة تقوم حاليًا بالتعامل مع الحريق.

وأشارت الشركة في التغريدة إلى أنه لم تقع أي إصابات جراء الحادث، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل قريبًا.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
09:15 AM

شركة "البترول الوطنية" الكويتية: نشوب حريق في وحدة إزالة الكبريت بمصفاة الأحمدي

قالت: فِرَق الإطفاء في المصفاة تقوم حاليًا بالتعامل معه.. لم تقع أي إصابات جراء الحادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت شركة البترول الوطنية الكويتية إنه وقع قبل قليل حريق في وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقي (ARDS) في مصفاة ميناء الأحمدي.

وأضافت الشركة عبر حسابها على تويتر، اليوم الاثنين: إن فِرَق الإطفاء في المصفاة تقوم حاليًا بالتعامل مع الحريق.

وأشارت الشركة في التغريدة إلى أنه لم تقع أي إصابات جراء الحادث، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل قريبًا.

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