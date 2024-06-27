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بعد 20 عامًا من التأسيس.. أين وصلت السعودية في مجموعة العشرين؟.. الإحصاءات تكشف مفاجأة

قفزت 13 مرتبة في مؤشر التنافسية الدولي

تنطلق بعد ساعات القمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين، التي تستضيفها اليابان في مدينة أوساكا، التي بدأ عدد من زعماء دول المجموعة التوافد عليها اليوم (الخميس)، تمهيداً لانطلاق أعمال القمة غدًا، وتعد السعودية واحدة من الدول المؤسسة للمجموعة في عام 1999، بعد أن أجمع وزراء مالية الدول السبع الكبرى على أهمية ضمها إلى المناقشات، التي كانت دائرة في ذلك الوقت، لاحتواء الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن الأزمات المالية، التي هزت العالم في نهاية عقد التسعينات، والتي على إثرها انبثقت مجموعة العشرين إلى الوجود، مقتصرة في تشكيلها على 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

ورغم أن السعودية استمرت في لعب ذات الأدوار التي خلقت لها ثقلاً على الصعيد الدولي، ومنها الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة، ودعم الوصول إلى أسعار متوازنة للبترول تحقق مصالح الدول المنتجة ونظيرتها المستهلكة، ومساعدة الدول الفقيرة على النهوض باقتصاداتها من خلال منح تنموية، إلا أن السعودية لم تتوقف بالنتائج التي تحققها على تلك الأصعدة، وواصلت تطوير هياكلها الاقتصادية، وإدخال التحديثات المستمرة عليها، حتى أصبح اقتصادها اقتصاداً متنوعاً في مصادر دخله، وغير مرهون فقط بريع النفط، ما ضمن لها تحقيق نتائج متقدمة داخل مجموعة العشرين مقارنة مع دولها.

فبحسب آخر الإحصاءات الاقتصادية الدولية، ووفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019IMD، الصادر من مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية الشهر الماضي، حصلت السعودية على المرتبة السادسة والعشرين في الترتيب العالمي، مُتقدّمةً ثلاث عشرة مرتبة عن العام الماضي، كما احتلّت المملكة المرتبة السابعة من بين مجموعة دول العشرين متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، واليابان، وفرنسا، وإندونيسيا، والهند، وروسيا، والمكسيك، وتركيا، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، والأرجنتين، مع الوضع في الاعتبار أن تقرير التنافسية العالمي يستند إلى أربعة محاور رئيسية لقياس تنافسية 63 دولة على مستوى العالم، وقد أشار إلى تحسّن ترتيب المملكة في ثلاثة محاور، هي: محور الكفاءة الحكومية من المرتبة 30 إلى المرتبة 18، ومحور كفاءة الأعمال من المرتبة 45 إلى المرتبة 25، ومحور البنية التحتية من المرتبة 44 إلى المرتبة 38.

وتعد "رؤية 2030" الإطار الأساسي لتحقيق المملكة الإنجازات السابقة، والتي لا تقتصر عليها في الحقيقة، فمنذ انطلاق "رؤية 2030" في أبريل 2016 حققت المملكة ما نسبته 45 في المئة من 500 إصلاح اقتصادي، كما حققت المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين وفقاً لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، وبلغ تدفق الاستثمار الأجنبي إلى السعودية عام 2018 ما نسبته 127 في المئة، وبلغت زيادة الشركات الأجنبية التي بدأت أعمالها في المملكة في الربع الأول من عام 2019 ما نسبته 70 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وكل تلك الإنجازات تؤكد مضي السعودية بخطى ثابتة ومتسارعة في تحقيق نهضتها الشاملة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد 20 عامًا من التأسيس.. أين وصلت السعودية في مجموعة العشرين؟.. الإحصاءات تكشف مفاجأة
سبق

تنطلق بعد ساعات القمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين، التي تستضيفها اليابان في مدينة أوساكا، التي بدأ عدد من زعماء دول المجموعة التوافد عليها اليوم (الخميس)، تمهيداً لانطلاق أعمال القمة غدًا، وتعد السعودية واحدة من الدول المؤسسة للمجموعة في عام 1999، بعد أن أجمع وزراء مالية الدول السبع الكبرى على أهمية ضمها إلى المناقشات، التي كانت دائرة في ذلك الوقت، لاحتواء الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن الأزمات المالية، التي هزت العالم في نهاية عقد التسعينات، والتي على إثرها انبثقت مجموعة العشرين إلى الوجود، مقتصرة في تشكيلها على 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

ورغم أن السعودية استمرت في لعب ذات الأدوار التي خلقت لها ثقلاً على الصعيد الدولي، ومنها الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة، ودعم الوصول إلى أسعار متوازنة للبترول تحقق مصالح الدول المنتجة ونظيرتها المستهلكة، ومساعدة الدول الفقيرة على النهوض باقتصاداتها من خلال منح تنموية، إلا أن السعودية لم تتوقف بالنتائج التي تحققها على تلك الأصعدة، وواصلت تطوير هياكلها الاقتصادية، وإدخال التحديثات المستمرة عليها، حتى أصبح اقتصادها اقتصاداً متنوعاً في مصادر دخله، وغير مرهون فقط بريع النفط، ما ضمن لها تحقيق نتائج متقدمة داخل مجموعة العشرين مقارنة مع دولها.

فبحسب آخر الإحصاءات الاقتصادية الدولية، ووفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019IMD، الصادر من مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية الشهر الماضي، حصلت السعودية على المرتبة السادسة والعشرين في الترتيب العالمي، مُتقدّمةً ثلاث عشرة مرتبة عن العام الماضي، كما احتلّت المملكة المرتبة السابعة من بين مجموعة دول العشرين متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، واليابان، وفرنسا، وإندونيسيا، والهند، وروسيا، والمكسيك، وتركيا، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، والأرجنتين، مع الوضع في الاعتبار أن تقرير التنافسية العالمي يستند إلى أربعة محاور رئيسية لقياس تنافسية 63 دولة على مستوى العالم، وقد أشار إلى تحسّن ترتيب المملكة في ثلاثة محاور، هي: محور الكفاءة الحكومية من المرتبة 30 إلى المرتبة 18، ومحور كفاءة الأعمال من المرتبة 45 إلى المرتبة 25، ومحور البنية التحتية من المرتبة 44 إلى المرتبة 38.

وتعد "رؤية 2030" الإطار الأساسي لتحقيق المملكة الإنجازات السابقة، والتي لا تقتصر عليها في الحقيقة، فمنذ انطلاق "رؤية 2030" في أبريل 2016 حققت المملكة ما نسبته 45 في المئة من 500 إصلاح اقتصادي، كما حققت المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين وفقاً لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، وبلغ تدفق الاستثمار الأجنبي إلى السعودية عام 2018 ما نسبته 127 في المئة، وبلغت زيادة الشركات الأجنبية التي بدأت أعمالها في المملكة في الربع الأول من عام 2019 ما نسبته 70 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وكل تلك الإنجازات تؤكد مضي السعودية بخطى ثابتة ومتسارعة في تحقيق نهضتها الشاملة.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
04:29 PM

بعد 20 عامًا من التأسيس.. أين وصلت السعودية في مجموعة العشرين؟.. الإحصاءات تكشف مفاجأة

قفزت 13 مرتبة في مؤشر التنافسية الدولي

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محمد صبح - الرياض
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تنطلق بعد ساعات القمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين، التي تستضيفها اليابان في مدينة أوساكا، التي بدأ عدد من زعماء دول المجموعة التوافد عليها اليوم (الخميس)، تمهيداً لانطلاق أعمال القمة غدًا، وتعد السعودية واحدة من الدول المؤسسة للمجموعة في عام 1999، بعد أن أجمع وزراء مالية الدول السبع الكبرى على أهمية ضمها إلى المناقشات، التي كانت دائرة في ذلك الوقت، لاحتواء الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن الأزمات المالية، التي هزت العالم في نهاية عقد التسعينات، والتي على إثرها انبثقت مجموعة العشرين إلى الوجود، مقتصرة في تشكيلها على 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

ورغم أن السعودية استمرت في لعب ذات الأدوار التي خلقت لها ثقلاً على الصعيد الدولي، ومنها الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة، ودعم الوصول إلى أسعار متوازنة للبترول تحقق مصالح الدول المنتجة ونظيرتها المستهلكة، ومساعدة الدول الفقيرة على النهوض باقتصاداتها من خلال منح تنموية، إلا أن السعودية لم تتوقف بالنتائج التي تحققها على تلك الأصعدة، وواصلت تطوير هياكلها الاقتصادية، وإدخال التحديثات المستمرة عليها، حتى أصبح اقتصادها اقتصاداً متنوعاً في مصادر دخله، وغير مرهون فقط بريع النفط، ما ضمن لها تحقيق نتائج متقدمة داخل مجموعة العشرين مقارنة مع دولها.

فبحسب آخر الإحصاءات الاقتصادية الدولية، ووفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019IMD، الصادر من مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية الشهر الماضي، حصلت السعودية على المرتبة السادسة والعشرين في الترتيب العالمي، مُتقدّمةً ثلاث عشرة مرتبة عن العام الماضي، كما احتلّت المملكة المرتبة السابعة من بين مجموعة دول العشرين متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، واليابان، وفرنسا، وإندونيسيا، والهند، وروسيا، والمكسيك، وتركيا، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، والأرجنتين، مع الوضع في الاعتبار أن تقرير التنافسية العالمي يستند إلى أربعة محاور رئيسية لقياس تنافسية 63 دولة على مستوى العالم، وقد أشار إلى تحسّن ترتيب المملكة في ثلاثة محاور، هي: محور الكفاءة الحكومية من المرتبة 30 إلى المرتبة 18، ومحور كفاءة الأعمال من المرتبة 45 إلى المرتبة 25، ومحور البنية التحتية من المرتبة 44 إلى المرتبة 38.

وتعد "رؤية 2030" الإطار الأساسي لتحقيق المملكة الإنجازات السابقة، والتي لا تقتصر عليها في الحقيقة، فمنذ انطلاق "رؤية 2030" في أبريل 2016 حققت المملكة ما نسبته 45 في المئة من 500 إصلاح اقتصادي، كما حققت المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين وفقاً لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، وبلغ تدفق الاستثمار الأجنبي إلى السعودية عام 2018 ما نسبته 127 في المئة، وبلغت زيادة الشركات الأجنبية التي بدأت أعمالها في المملكة في الربع الأول من عام 2019 ما نسبته 70 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وكل تلك الإنجازات تؤكد مضي السعودية بخطى ثابتة ومتسارعة في تحقيق نهضتها الشاملة.

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