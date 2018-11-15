"النجمي" يقف ميدانياً على مستشفى صامطة العام بجازان

اطلع على سير عمله وإحلال وتطوير البنية التحتية

زار مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله النجمي، مستشفى صامطة العام، وكان في استقباله فور وصوله مدير المستشفى عبدالله عريشي، ومدير الجودة وسلامة المرضى فواز الظافري، والدكتور سليمان المقحم.

واطلع "النجمي" خلال زيارته التفقدية على سير العمل بالمستشفى ومشروع إحلال وتطوير البنية التحتية.

ويأتي هذا المشروع ضمن الخطط التطويرية لبيئة العمل والتي تسعى لها صحة جازان لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين.

والتقى "النجمي" بعدد من المرضى والمراجعين، واجتمع مع مدير المستشفى، ورؤساء الأقسام الطبية والفنية المقدمين للخدمة بالمستشفى، لمناقشة الاحتياجات اللازم توفيرها وأبرز العوائق التي يجب إيجاد الحلول لها.

ومن جانبه، أشاد" النجمي" بفريق العمل في مستشفى صامطة، على جهودهم المتميزة، وطلب منهم بذل المزيد من الجهد لخدمة المستفيدين، معبراً عن ارتياحه مما لمسه من فريق العمل من حرص وتفان على خدمة المرضى والمراجعين للمستشفى.

وكانت "وزارة الصحة" أعلنت في وقت سابق عن البدء بمشروع إحلال وتطوير البنية التحتية لمستشفى صامطة لمدة ٢٤شهرًا.