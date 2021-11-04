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سلطان القحطاني متحدثًا رسميًا ومديرًا عامًا للتواصل والعلاقات العامة في برنامج الإسكان

أصدر برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- قرارًا بتعيين الأستاذ سلطان بن محمد القحطاني متحدثًا رسميًا باسم البرنامج ومديرًا عامًا للتواصل والعلاقات العامة.

وجاء هذا القرار بهدف رفع الوعي وتعزيز التواصل بين البرنامج والمستفيدين، ويعد "القحطاني" كفاءة وطنية عالية شغل منذ انطلاقته المهنية في عام 2007 العديد من المناصب القيادية والإشرافية، والتي بدأت في جائزة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهوبين، وتنقل بين العديد من الشركات والجهات الحكومية، وكان آخرها برنامج "حساب المواطن" حيث عمل هناك متحدثًا رسميًا ومديرًا عامًا للتواصل، إلى أن انتقل لبرنامج الإسكان أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى رفع نسبة التملك بين المواطنين.

يُذكر أن برنامج الإسكان انطلق في عام 2018؛ بهدف خلق بيئة حيوية للأسر السعودية وللمجتمع ككل، وركّز البرنامج منذ بدايته على وضع معايير جديدة لتطوير قطاع الإسكان وتمكين الأسر السعودية من الحصول على خيارات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تسهم في زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن الأول.

ويعد برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، يعمل على تقديم الحلول السكنية والخيارات التمويلية لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن المناسبة إما بنظام التملك أو الانتفاع، وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية،

وذلك بالتوازي مع زيادة المعروض من الخيارات السكنية التي يتم تنفيذها بأسعار مناسبة ووقت أقل وبجودة عالية، وتوفير برامج سكنية متخصصة للفئات الأشد حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان لزيادة الأثر الاقتصادي منه وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، مما يُسهم في خلق الفرص الوظيفية في القطاع، وتعزيز مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي.

وحقق البرنامج نجاحات ملموسة خلال المرحلة السابقة، كان أبرزها تسهيل إجراءات التملك باستحقاق فوري للحصول على القرض العقاري المدعوم عوضاً عن فترات الانتظار التي كانت تصل إلى 15 سنة في السابق، ونمو القروض العقارية السكنية الجديدة حيث كانت قبل إطلاق البرنامج تقدر بحوالي 2.000 عقد تمويلي في الشهر إلى استفادة 30 ألف أسرة شهرياً من القروض العقارية الجديدة، مما أسهم في تعزيز العرض وتمكين الطلب، وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية من 47% في عام 2016 إلى أكثر من 60% في عام 2020.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سلطان القحطاني متحدثًا رسميًا ومديرًا عامًا للتواصل والعلاقات العامة في برنامج الإسكان
سبق

أصدر برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- قرارًا بتعيين الأستاذ سلطان بن محمد القحطاني متحدثًا رسميًا باسم البرنامج ومديرًا عامًا للتواصل والعلاقات العامة.

وجاء هذا القرار بهدف رفع الوعي وتعزيز التواصل بين البرنامج والمستفيدين، ويعد "القحطاني" كفاءة وطنية عالية شغل منذ انطلاقته المهنية في عام 2007 العديد من المناصب القيادية والإشرافية، والتي بدأت في جائزة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهوبين، وتنقل بين العديد من الشركات والجهات الحكومية، وكان آخرها برنامج "حساب المواطن" حيث عمل هناك متحدثًا رسميًا ومديرًا عامًا للتواصل، إلى أن انتقل لبرنامج الإسكان أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى رفع نسبة التملك بين المواطنين.

يُذكر أن برنامج الإسكان انطلق في عام 2018؛ بهدف خلق بيئة حيوية للأسر السعودية وللمجتمع ككل، وركّز البرنامج منذ بدايته على وضع معايير جديدة لتطوير قطاع الإسكان وتمكين الأسر السعودية من الحصول على خيارات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تسهم في زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن الأول.

ويعد برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، يعمل على تقديم الحلول السكنية والخيارات التمويلية لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن المناسبة إما بنظام التملك أو الانتفاع، وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية،

وذلك بالتوازي مع زيادة المعروض من الخيارات السكنية التي يتم تنفيذها بأسعار مناسبة ووقت أقل وبجودة عالية، وتوفير برامج سكنية متخصصة للفئات الأشد حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان لزيادة الأثر الاقتصادي منه وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، مما يُسهم في خلق الفرص الوظيفية في القطاع، وتعزيز مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي.

وحقق البرنامج نجاحات ملموسة خلال المرحلة السابقة، كان أبرزها تسهيل إجراءات التملك باستحقاق فوري للحصول على القرض العقاري المدعوم عوضاً عن فترات الانتظار التي كانت تصل إلى 15 سنة في السابق، ونمو القروض العقارية السكنية الجديدة حيث كانت قبل إطلاق البرنامج تقدر بحوالي 2.000 عقد تمويلي في الشهر إلى استفادة 30 ألف أسرة شهرياً من القروض العقارية الجديدة، مما أسهم في تعزيز العرض وتمكين الطلب، وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية من 47% في عام 2016 إلى أكثر من 60% في عام 2020.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
03:34 PM

سلطان القحطاني متحدثًا رسميًا ومديرًا عامًا للتواصل والعلاقات العامة في برنامج الإسكان

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أصدر برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- قرارًا بتعيين الأستاذ سلطان بن محمد القحطاني متحدثًا رسميًا باسم البرنامج ومديرًا عامًا للتواصل والعلاقات العامة.

وجاء هذا القرار بهدف رفع الوعي وتعزيز التواصل بين البرنامج والمستفيدين، ويعد "القحطاني" كفاءة وطنية عالية شغل منذ انطلاقته المهنية في عام 2007 العديد من المناصب القيادية والإشرافية، والتي بدأت في جائزة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهوبين، وتنقل بين العديد من الشركات والجهات الحكومية، وكان آخرها برنامج "حساب المواطن" حيث عمل هناك متحدثًا رسميًا ومديرًا عامًا للتواصل، إلى أن انتقل لبرنامج الإسكان أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى رفع نسبة التملك بين المواطنين.

يُذكر أن برنامج الإسكان انطلق في عام 2018؛ بهدف خلق بيئة حيوية للأسر السعودية وللمجتمع ككل، وركّز البرنامج منذ بدايته على وضع معايير جديدة لتطوير قطاع الإسكان وتمكين الأسر السعودية من الحصول على خيارات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تسهم في زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن الأول.

ويعد برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، يعمل على تقديم الحلول السكنية والخيارات التمويلية لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن المناسبة إما بنظام التملك أو الانتفاع، وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية،

وذلك بالتوازي مع زيادة المعروض من الخيارات السكنية التي يتم تنفيذها بأسعار مناسبة ووقت أقل وبجودة عالية، وتوفير برامج سكنية متخصصة للفئات الأشد حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان لزيادة الأثر الاقتصادي منه وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، مما يُسهم في خلق الفرص الوظيفية في القطاع، وتعزيز مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي.

وحقق البرنامج نجاحات ملموسة خلال المرحلة السابقة، كان أبرزها تسهيل إجراءات التملك باستحقاق فوري للحصول على القرض العقاري المدعوم عوضاً عن فترات الانتظار التي كانت تصل إلى 15 سنة في السابق، ونمو القروض العقارية السكنية الجديدة حيث كانت قبل إطلاق البرنامج تقدر بحوالي 2.000 عقد تمويلي في الشهر إلى استفادة 30 ألف أسرة شهرياً من القروض العقارية الجديدة، مما أسهم في تعزيز العرض وتمكين الطلب، وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية من 47% في عام 2016 إلى أكثر من 60% في عام 2020.

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