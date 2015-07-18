"الجبير" يبحث مع "قرقاش" تطورات الأوضاع إقليمياً ودولياً

استعرضا جهود البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير بمكتبه في جدة اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش.

وبحث الجانبان المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود البلدين الشقيقين في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بن بكر بالخيور.