متحدث وزارة الحج: مليون و800 ألف تأشيرة حاج إلكترونية لحجاج الخارج

في المؤتمر الأول لموسم الحج بمكة بمشاركة الصحة والحج ورئاسة أمن الدولة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة في المؤتمر الصحفي الأول لموسم الحج إصدار أكثر من مليون و800 ألف تأشيرة حاج إلكترونية لحجاج الخارج، كاشفاً عن إعداد برنامج خاص لتفويج الحجاج إلى #جسر_الجمرات و#المسجد_الحرام.

وقال: استعدادات كاملة في #مشعر_منى لاستقبال #ضيوف_الرحمن في #يوم_التروية وأكثر من ألف جولة تفتيشية؛ للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للحجاج.

وقبل قليل انطلق المؤتمر الصحفي الأول لموسم الحج بمشاركة الصحة والحج ورئاسة أمن الدولة، بمقر مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة #مكة_المكرمة.