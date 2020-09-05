النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 791 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 779 خلال الـ24 ساعة الماضية

إضافة لـ6 سبقتها.. 4 دول تختبر لقاحات صينية مضادة لـ"كورونا"

50 ألف شخص يشاركون في المرحلة الثالثة

أعلنت المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية "سي.إن.بي.جي" وشركة سينوفاك للتكنولوجيا الحيوية، اليوم السبت، أن أربعة بلدان أخرى وافقت على إجراء تجارب سريرية في مرحلة متقدمة على متطوعين لديها لاختبار لقاحات محتملة ضد فيروس كورونا، حيث تكثف الصين جهودها في السباق العالمي للتوصل للقاح واق من المرض.

وأوضحت المجموعة والشركة أن صربيا ستختبر لقاحين طورتهما وحدتا الشركة في ووهان وبكين فيما ستختبر باكستان لقاح وحدة بكين، وفقاً لـ "رويترز".

وتوقع نائب رئيس المجموعة تشانغ يون تاو، أن يشارك في تجارب المرحلة الثالثة، التي تجريها الشركة 50 ألف شخص في نحو عشرة بلدان.

وبيّن أن دولاً أجنبية عبرت عن رغبتها في طلب 500 مليون جرعة إجمالا من لقاحاتها.

وأضاف أنه من المتوقع أن تتمكن الشركة من إنتاج 300 مليون جرعة سنويا بمجرد تحديث تقنيات التصنيع، وقال إنها تعكف على وضع خطة لرفع طاقة الإنتاج السنوية إلى مليار جرعة.


وبدأت تجارب بالفعل في الإمارات والبحرين وبيرو والمغرب والأرجنتين والأردن.

الرئيسية/ محطات

اعلان
إضافة لـ6 سبقتها.. 4 دول تختبر لقاحات صينية مضادة لـ"كورونا"
سبق

أعلنت المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية "سي.إن.بي.جي" وشركة سينوفاك للتكنولوجيا الحيوية، اليوم السبت، أن أربعة بلدان أخرى وافقت على إجراء تجارب سريرية في مرحلة متقدمة على متطوعين لديها لاختبار لقاحات محتملة ضد فيروس كورونا، حيث تكثف الصين جهودها في السباق العالمي للتوصل للقاح واق من المرض.

وأوضحت المجموعة والشركة أن صربيا ستختبر لقاحين طورتهما وحدتا الشركة في ووهان وبكين فيما ستختبر باكستان لقاح وحدة بكين، وفقاً لـ "رويترز".

وتوقع نائب رئيس المجموعة تشانغ يون تاو، أن يشارك في تجارب المرحلة الثالثة، التي تجريها الشركة 50 ألف شخص في نحو عشرة بلدان.

وبيّن أن دولاً أجنبية عبرت عن رغبتها في طلب 500 مليون جرعة إجمالا من لقاحاتها.

وأضاف أنه من المتوقع أن تتمكن الشركة من إنتاج 300 مليون جرعة سنويا بمجرد تحديث تقنيات التصنيع، وقال إنها تعكف على وضع خطة لرفع طاقة الإنتاج السنوية إلى مليار جرعة.


وبدأت تجارب بالفعل في الإمارات والبحرين وبيرو والمغرب والأرجنتين والأردن.

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
06:39 PM

إضافة لـ6 سبقتها.. 4 دول تختبر لقاحات صينية مضادة لـ"كورونا"

50 ألف شخص يشاركون في المرحلة الثالثة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,552

أعلنت المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية "سي.إن.بي.جي" وشركة سينوفاك للتكنولوجيا الحيوية، اليوم السبت، أن أربعة بلدان أخرى وافقت على إجراء تجارب سريرية في مرحلة متقدمة على متطوعين لديها لاختبار لقاحات محتملة ضد فيروس كورونا، حيث تكثف الصين جهودها في السباق العالمي للتوصل للقاح واق من المرض.

وأوضحت المجموعة والشركة أن صربيا ستختبر لقاحين طورتهما وحدتا الشركة في ووهان وبكين فيما ستختبر باكستان لقاح وحدة بكين، وفقاً لـ "رويترز".

وتوقع نائب رئيس المجموعة تشانغ يون تاو، أن يشارك في تجارب المرحلة الثالثة، التي تجريها الشركة 50 ألف شخص في نحو عشرة بلدان.

وبيّن أن دولاً أجنبية عبرت عن رغبتها في طلب 500 مليون جرعة إجمالا من لقاحاتها.

وأضاف أنه من المتوقع أن تتمكن الشركة من إنتاج 300 مليون جرعة سنويا بمجرد تحديث تقنيات التصنيع، وقال إنها تعكف على وضع خطة لرفع طاقة الإنتاج السنوية إلى مليار جرعة.


وبدأت تجارب بالفعل في الإمارات والبحرين وبيرو والمغرب والأرجنتين والأردن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,592
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,707
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,114
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,251

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة