عقد ورشة عمل حول الجودة في سجون منطقة جازان

ضمن مساعي تطبيق أعلى معايير الجودة في القطاعات الوطنية

عقدت مديرية السجون بمنطقة جازان، ورشة عمل أقامها المكتب التنفيذي للاستراتيجية الوطنية السعودية للجودة، وذلك بحضور مدير سجون المنطقة العميد عيضة بن معيض المالكي، ومدير فرع هيئة المواصفات والمقاييس بالمنطقة محمد العطاس، وعدد من ضباط سجون المنطقة.

وألقى المهندس خالد الزهراني، محاضرة تم خلالها تعريف الحضور بماهية وأهمية الجودة كمؤشر أداء للأعمال، كما تطرق للعديد من الأسس الإدارية التي يمكن من خلالها تحديد الخطط والاستراتيجيات التي يمكن لها أن تفضي للحصول على شهادات الجودة المتعددة.

وعبر مدير سجون المنطقة عن بالغ سعادته بإقامة هذه الورشة، مشيداً بأهمية التدريب على رأس العمل، مضيفاً: أنه "حلم تحقق ولله الحمد وها نحن ندرب منسوبينا داخل المؤسسة التي يعملون بها؛ وهو ما تسعى المديرية العامة للسجون لتحقيقه".

وتابع: أن "هناك رغبة جامحة تنتاب مديرية سجون المنطقة، وكافة منسوبيها بالحصول على أعلى مراتب الجودة في العمل قبل الحصول عليها كشهادة، وهو الأمر الذي سيكون هدفاً قادماً بإذن الله تعالى".

يذكر أن المواصفات والمقاييس أسست المكتب التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للجودة، وذلك من شأنه تعزيز حوكمة الاستراتيجية الوطنية للجودة، وحرص على توحيد وتكامل أنشطة الجودة، الذي من المؤمل أن يكون حلقةَ الوصلِ التي ستربط بين الاستراتيجية من جهة والقطاعات المعنية والجهات ذات العلاقة من جهة أخرى.

