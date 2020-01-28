النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عقد ورشة عمل حول الجودة في سجون منطقة جازان

ضمن مساعي تطبيق أعلى معايير الجودة في القطاعات الوطنية

عقدت مديرية السجون بمنطقة جازان، ورشة عمل أقامها المكتب التنفيذي للاستراتيجية الوطنية السعودية للجودة، وذلك بحضور مدير سجون المنطقة العميد عيضة بن معيض المالكي، ومدير فرع هيئة المواصفات والمقاييس بالمنطقة محمد العطاس، وعدد من ضباط سجون المنطقة.

وألقى المهندس خالد الزهراني، محاضرة تم خلالها تعريف الحضور بماهية وأهمية الجودة كمؤشر أداء للأعمال، كما تطرق للعديد من الأسس الإدارية التي يمكن من خلالها تحديد الخطط والاستراتيجيات التي يمكن لها أن تفضي للحصول على شهادات الجودة المتعددة.

وعبر مدير سجون المنطقة عن بالغ سعادته بإقامة هذه الورشة، مشيداً بأهمية التدريب على رأس العمل، مضيفاً: أنه "حلم تحقق ولله الحمد وها نحن ندرب منسوبينا داخل المؤسسة التي يعملون بها؛ وهو ما تسعى المديرية العامة للسجون لتحقيقه".

وتابع: أن "هناك رغبة جامحة تنتاب مديرية سجون المنطقة، وكافة منسوبيها بالحصول على أعلى مراتب الجودة في العمل قبل الحصول عليها كشهادة، وهو الأمر الذي سيكون هدفاً قادماً بإذن الله تعالى".

يذكر أن المواصفات والمقاييس أسست المكتب التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للجودة، وذلك من شأنه تعزيز حوكمة الاستراتيجية الوطنية للجودة، وحرص على توحيد وتكامل أنشطة الجودة، الذي من المؤمل أن يكون حلقةَ الوصلِ التي ستربط بين الاستراتيجية من جهة والقطاعات المعنية والجهات ذات العلاقة من جهة أخرى.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
عقد ورشة عمل حول الجودة في سجون منطقة جازان
سبق

عقدت مديرية السجون بمنطقة جازان، ورشة عمل أقامها المكتب التنفيذي للاستراتيجية الوطنية السعودية للجودة، وذلك بحضور مدير سجون المنطقة العميد عيضة بن معيض المالكي، ومدير فرع هيئة المواصفات والمقاييس بالمنطقة محمد العطاس، وعدد من ضباط سجون المنطقة.

وألقى المهندس خالد الزهراني، محاضرة تم خلالها تعريف الحضور بماهية وأهمية الجودة كمؤشر أداء للأعمال، كما تطرق للعديد من الأسس الإدارية التي يمكن من خلالها تحديد الخطط والاستراتيجيات التي يمكن لها أن تفضي للحصول على شهادات الجودة المتعددة.

وعبر مدير سجون المنطقة عن بالغ سعادته بإقامة هذه الورشة، مشيداً بأهمية التدريب على رأس العمل، مضيفاً: أنه "حلم تحقق ولله الحمد وها نحن ندرب منسوبينا داخل المؤسسة التي يعملون بها؛ وهو ما تسعى المديرية العامة للسجون لتحقيقه".

وتابع: أن "هناك رغبة جامحة تنتاب مديرية سجون المنطقة، وكافة منسوبيها بالحصول على أعلى مراتب الجودة في العمل قبل الحصول عليها كشهادة، وهو الأمر الذي سيكون هدفاً قادماً بإذن الله تعالى".

يذكر أن المواصفات والمقاييس أسست المكتب التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للجودة، وذلك من شأنه تعزيز حوكمة الاستراتيجية الوطنية للجودة، وحرص على توحيد وتكامل أنشطة الجودة، الذي من المؤمل أن يكون حلقةَ الوصلِ التي ستربط بين الاستراتيجية من جهة والقطاعات المعنية والجهات ذات العلاقة من جهة أخرى.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
09:28 PM

عقد ورشة عمل حول الجودة في سجون منطقة جازان

ضمن مساعي تطبيق أعلى معايير الجودة في القطاعات الوطنية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
90

عقدت مديرية السجون بمنطقة جازان، ورشة عمل أقامها المكتب التنفيذي للاستراتيجية الوطنية السعودية للجودة، وذلك بحضور مدير سجون المنطقة العميد عيضة بن معيض المالكي، ومدير فرع هيئة المواصفات والمقاييس بالمنطقة محمد العطاس، وعدد من ضباط سجون المنطقة.

وألقى المهندس خالد الزهراني، محاضرة تم خلالها تعريف الحضور بماهية وأهمية الجودة كمؤشر أداء للأعمال، كما تطرق للعديد من الأسس الإدارية التي يمكن من خلالها تحديد الخطط والاستراتيجيات التي يمكن لها أن تفضي للحصول على شهادات الجودة المتعددة.

وعبر مدير سجون المنطقة عن بالغ سعادته بإقامة هذه الورشة، مشيداً بأهمية التدريب على رأس العمل، مضيفاً: أنه "حلم تحقق ولله الحمد وها نحن ندرب منسوبينا داخل المؤسسة التي يعملون بها؛ وهو ما تسعى المديرية العامة للسجون لتحقيقه".

وتابع: أن "هناك رغبة جامحة تنتاب مديرية سجون المنطقة، وكافة منسوبيها بالحصول على أعلى مراتب الجودة في العمل قبل الحصول عليها كشهادة، وهو الأمر الذي سيكون هدفاً قادماً بإذن الله تعالى".

يذكر أن المواصفات والمقاييس أسست المكتب التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للجودة، وذلك من شأنه تعزيز حوكمة الاستراتيجية الوطنية للجودة، وحرص على توحيد وتكامل أنشطة الجودة، الذي من المؤمل أن يكون حلقةَ الوصلِ التي ستربط بين الاستراتيجية من جهة والقطاعات المعنية والجهات ذات العلاقة من جهة أخرى.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,576
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,257
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,679
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,362

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة