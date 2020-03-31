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في 11 يوماً.. "البيئة" تنجز 147.28 ألف عملية إلكترونية عن بعد

ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

أنجزت وزارة البيئة والمياه والزراعة، نحو 147,280 عملية إلكترونية لتقديم الخدمات للمستفيدين ومنسوبي الوزارة منذ بدء تطبيق العمل "عن بعد"، خلال الفترة من الاثنين 21 رجب حتى الخميس 2 شعبان 1441هـ، وذلك استمراراً لتقديم الخدمات رقمياً ضمن الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، أن أبرز المنصات الإلكترونية التي تم تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خلالها في جميع قطاعات الوزارة شملت: منصة "زراعي"، و"أنعام بلس"، و"ريف"، وحفر الآبار"، و"حصاد"، و"كشف التسربات"، و"بلغ"، و"صوت المواطن"، و"عضوي"، و"نظام تشجير"، و"نظام الأشياب"، و"ترقيم الإبل"، و"الثروة السمكية"، و"التوظيف الإلكتروني"، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية "أنعام"، و"حصر"، و"إنجاز متابعة المشاريع"، و"نظام الأرشفة الإلكترونية"، وبرنامج "سجل"، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

وأشارت الوزارة، إلى أن العمل عن بعد شمل أيضاً تقديم الخدمات المساندة لمنسوبي الوزارة، وذلك عبر منظومة تخطيط الموارد التي تشمل: الموارد البشرية، المالية والميزانية، المشتريات، المستودعات، مراقبة المخزون، وذلك عبر المنصات الداخلية للوزارة المتمثلة في: منصة "برق" للمعاملات الإلكترونية، ومنصة "جاهز" لإدارة تقنية المعلومات، ومنصة طلبات استخدام الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)، وخدمة الاجتماعات والتفاعل عن بعد (TEAMS).

وأكدت الوزارة، أن جميع منصاتها الإلكترونية جاهزة لتقديم الخدمات للمستفيدين في قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة، حيث تتيح الخدمات المقدمة استخراج وتجديد التراخيص، وطلب الخدمات المقدمة من الوزارة، كما تمكن المواطنين من إرسال أي استفسار أو بلاغ أو شكوى إلى جميع منسوبي الوزارة، مشيرة إلى أنها تعمل على إطلاق المزيد من الخدمات باستمرار للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمال الوزارة في جميع القطاعات.

فيروس كورونا الجديد وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في 11 يوماً.. "البيئة" تنجز 147.28 ألف عملية إلكترونية عن بعد
سبق

أنجزت وزارة البيئة والمياه والزراعة، نحو 147,280 عملية إلكترونية لتقديم الخدمات للمستفيدين ومنسوبي الوزارة منذ بدء تطبيق العمل "عن بعد"، خلال الفترة من الاثنين 21 رجب حتى الخميس 2 شعبان 1441هـ، وذلك استمراراً لتقديم الخدمات رقمياً ضمن الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، أن أبرز المنصات الإلكترونية التي تم تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خلالها في جميع قطاعات الوزارة شملت: منصة "زراعي"، و"أنعام بلس"، و"ريف"، وحفر الآبار"، و"حصاد"، و"كشف التسربات"، و"بلغ"، و"صوت المواطن"، و"عضوي"، و"نظام تشجير"، و"نظام الأشياب"، و"ترقيم الإبل"، و"الثروة السمكية"، و"التوظيف الإلكتروني"، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية "أنعام"، و"حصر"، و"إنجاز متابعة المشاريع"، و"نظام الأرشفة الإلكترونية"، وبرنامج "سجل"، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

وأشارت الوزارة، إلى أن العمل عن بعد شمل أيضاً تقديم الخدمات المساندة لمنسوبي الوزارة، وذلك عبر منظومة تخطيط الموارد التي تشمل: الموارد البشرية، المالية والميزانية، المشتريات، المستودعات، مراقبة المخزون، وذلك عبر المنصات الداخلية للوزارة المتمثلة في: منصة "برق" للمعاملات الإلكترونية، ومنصة "جاهز" لإدارة تقنية المعلومات، ومنصة طلبات استخدام الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)، وخدمة الاجتماعات والتفاعل عن بعد (TEAMS).

وأكدت الوزارة، أن جميع منصاتها الإلكترونية جاهزة لتقديم الخدمات للمستفيدين في قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة، حيث تتيح الخدمات المقدمة استخراج وتجديد التراخيص، وطلب الخدمات المقدمة من الوزارة، كما تمكن المواطنين من إرسال أي استفسار أو بلاغ أو شكوى إلى جميع منسوبي الوزارة، مشيرة إلى أنها تعمل على إطلاق المزيد من الخدمات باستمرار للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمال الوزارة في جميع القطاعات.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
07:34 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
10:12 PM

في 11 يوماً.. "البيئة" تنجز 147.28 ألف عملية إلكترونية عن بعد

ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أنجزت وزارة البيئة والمياه والزراعة، نحو 147,280 عملية إلكترونية لتقديم الخدمات للمستفيدين ومنسوبي الوزارة منذ بدء تطبيق العمل "عن بعد"، خلال الفترة من الاثنين 21 رجب حتى الخميس 2 شعبان 1441هـ، وذلك استمراراً لتقديم الخدمات رقمياً ضمن الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، أن أبرز المنصات الإلكترونية التي تم تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خلالها في جميع قطاعات الوزارة شملت: منصة "زراعي"، و"أنعام بلس"، و"ريف"، وحفر الآبار"، و"حصاد"، و"كشف التسربات"، و"بلغ"، و"صوت المواطن"، و"عضوي"، و"نظام تشجير"، و"نظام الأشياب"، و"ترقيم الإبل"، و"الثروة السمكية"، و"التوظيف الإلكتروني"، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية "أنعام"، و"حصر"، و"إنجاز متابعة المشاريع"، و"نظام الأرشفة الإلكترونية"، وبرنامج "سجل"، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

وأشارت الوزارة، إلى أن العمل عن بعد شمل أيضاً تقديم الخدمات المساندة لمنسوبي الوزارة، وذلك عبر منظومة تخطيط الموارد التي تشمل: الموارد البشرية، المالية والميزانية، المشتريات، المستودعات، مراقبة المخزون، وذلك عبر المنصات الداخلية للوزارة المتمثلة في: منصة "برق" للمعاملات الإلكترونية، ومنصة "جاهز" لإدارة تقنية المعلومات، ومنصة طلبات استخدام الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)، وخدمة الاجتماعات والتفاعل عن بعد (TEAMS).

وأكدت الوزارة، أن جميع منصاتها الإلكترونية جاهزة لتقديم الخدمات للمستفيدين في قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة، حيث تتيح الخدمات المقدمة استخراج وتجديد التراخيص، وطلب الخدمات المقدمة من الوزارة، كما تمكن المواطنين من إرسال أي استفسار أو بلاغ أو شكوى إلى جميع منسوبي الوزارة، مشيرة إلى أنها تعمل على إطلاق المزيد من الخدمات باستمرار للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمال الوزارة في جميع القطاعات.

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