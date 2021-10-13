كورونا في 4 دول.. 1584 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و1021 بباكستان و857 بمصر و22 بالصين

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت كوريا الجنوبية 1584 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب ما أفادت به الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم.

وأفادت وكالة يونهاب للأنباء، بأن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ارتفعت إلى 335 ألفًا و747 إصابة، وسجلت البلاد 11 وفاة إضافية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2605 وفيات.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 857 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ووفاة 39 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 314116، من ضمنهم 264764 حالة تم شفاؤها، و17765 حالة وفاة.

باكستان

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1260669 إصابة، منها 41071 حالة نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 28173 وفاة؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1191425 حالة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، بأن البر الرئيسي سجل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ارتفاعًا من 12 في اليوم السابق.

وسجل البر الرئيسي الصيني 96457 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا؛ في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636 بعد عدم تسجيل وفيات جديدة.