النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القبض على "فاشينيستا" كويتية بعد تطاولها على القبائل

بناءً على أمر النيابة بتهمة جريمة إلكترونية

كشفت وسائل إعلام كويتية أن الجهات الأمنية في الكويت، ألقت القبض على فاشينيستا مشهورة؛ بسبب تطاولها على القبائل.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر أمني، أنه تم احتجاز الفاشينيستا في مبنى المباحث.

وجاء توقيف المتهمة بناءً على أمر النيابة بتهمة جريمة إلكترونية، وذلك بعد انتشار مقطع صوتي لها تطاولت خلاله على القبائل.

ولم تكشف "الراي" عن هوية الفاشينيستا، وأشارت فقط إلى أنها "مشهورة"، كما لم تعلن الصحيفة أي تفاصيل مما جاء في المقطع الصوتي.

الرئيسية/ محطات

اعلان
القبض على "فاشينيستا" كويتية بعد تطاولها على القبائل
سبق

كشفت وسائل إعلام كويتية أن الجهات الأمنية في الكويت، ألقت القبض على فاشينيستا مشهورة؛ بسبب تطاولها على القبائل.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر أمني، أنه تم احتجاز الفاشينيستا في مبنى المباحث.

وجاء توقيف المتهمة بناءً على أمر النيابة بتهمة جريمة إلكترونية، وذلك بعد انتشار مقطع صوتي لها تطاولت خلاله على القبائل.

ولم تكشف "الراي" عن هوية الفاشينيستا، وأشارت فقط إلى أنها "مشهورة"، كما لم تعلن الصحيفة أي تفاصيل مما جاء في المقطع الصوتي.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
02:12 PM
اخر تعديل
15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
02:41 PM

القبض على "فاشينيستا" كويتية بعد تطاولها على القبائل

بناءً على أمر النيابة بتهمة جريمة إلكترونية

A A A
أيمن حسن - الرياض
4
1,246

كشفت وسائل إعلام كويتية أن الجهات الأمنية في الكويت، ألقت القبض على فاشينيستا مشهورة؛ بسبب تطاولها على القبائل.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر أمني، أنه تم احتجاز الفاشينيستا في مبنى المباحث.

وجاء توقيف المتهمة بناءً على أمر النيابة بتهمة جريمة إلكترونية، وذلك بعد انتشار مقطع صوتي لها تطاولت خلاله على القبائل.

ولم تكشف "الراي" عن هوية الفاشينيستا، وأشارت فقط إلى أنها "مشهورة"، كما لم تعلن الصحيفة أي تفاصيل مما جاء في المقطع الصوتي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,546
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,743
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,468
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,411

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة