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جامعة جدة تلغي وحدات الاتصالات الإدارية

ضمن توجهها للتحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية

وجّه رئيس جامعة جدة د. عدنان الحميدان، بإلغاء وحدات وأقسام الاتصالات الإدارية في جميع قطاعاتها، والاكتفاء بضابط اتصال للتعاملات الإلكترونية في كل قطاع،على أن تتم الاستفادة من كافة الموظفين العاملين بهذه الوحدات، وإعادة توزيعهم على إدارات ووحدات الجامعة حسب الاحتياج؛ وذلك استمراراً لنهج الجامعة وخططها في التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء، وتماشياً مع التحول الشامل للتعاملات الإلكترونية بالجامعة.

وقالت الجامعة إن (مسار الكفاءة) للتعاملات الإلكترونية في نسخته الجديدة ومن خلال منصاته المتعددة يتيح الفرصة للموظفين لإنشاء ومتابعة المعاملات الإدارية عن بُعد، كما يقدم العديد من الخدمات، ويرفع كفاءة الأداء، ويسرّع من سير الإجراءات الإدارية، ويقدم تقارير إحصائية دورية.

رئيس جامعة جدة عدنان الحميدان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جامعة جدة تلغي وحدات الاتصالات الإدارية
سبق

وجّه رئيس جامعة جدة د. عدنان الحميدان، بإلغاء وحدات وأقسام الاتصالات الإدارية في جميع قطاعاتها، والاكتفاء بضابط اتصال للتعاملات الإلكترونية في كل قطاع،على أن تتم الاستفادة من كافة الموظفين العاملين بهذه الوحدات، وإعادة توزيعهم على إدارات ووحدات الجامعة حسب الاحتياج؛ وذلك استمراراً لنهج الجامعة وخططها في التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء، وتماشياً مع التحول الشامل للتعاملات الإلكترونية بالجامعة.

وقالت الجامعة إن (مسار الكفاءة) للتعاملات الإلكترونية في نسخته الجديدة ومن خلال منصاته المتعددة يتيح الفرصة للموظفين لإنشاء ومتابعة المعاملات الإدارية عن بُعد، كما يقدم العديد من الخدمات، ويرفع كفاءة الأداء، ويسرّع من سير الإجراءات الإدارية، ويقدم تقارير إحصائية دورية.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
03:42 PM

جامعة جدة تلغي وحدات الاتصالات الإدارية

ضمن توجهها للتحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية

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عبدالله الراجحي - جدة
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وجّه رئيس جامعة جدة د. عدنان الحميدان، بإلغاء وحدات وأقسام الاتصالات الإدارية في جميع قطاعاتها، والاكتفاء بضابط اتصال للتعاملات الإلكترونية في كل قطاع،على أن تتم الاستفادة من كافة الموظفين العاملين بهذه الوحدات، وإعادة توزيعهم على إدارات ووحدات الجامعة حسب الاحتياج؛ وذلك استمراراً لنهج الجامعة وخططها في التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء، وتماشياً مع التحول الشامل للتعاملات الإلكترونية بالجامعة.

وقالت الجامعة إن (مسار الكفاءة) للتعاملات الإلكترونية في نسخته الجديدة ومن خلال منصاته المتعددة يتيح الفرصة للموظفين لإنشاء ومتابعة المعاملات الإدارية عن بُعد، كما يقدم العديد من الخدمات، ويرفع كفاءة الأداء، ويسرّع من سير الإجراءات الإدارية، ويقدم تقارير إحصائية دورية.

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