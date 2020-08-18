انفجار قنبلة يقتل ضابطًا روسيًا رفيعًا في سورية

وضعت في طريق قافلة عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الثلاثاء)، مقتل ضابط روسي برتبة ميجور جنرال، وإصابة ثلاثة عسكريين، في انفجار قنبلة في طريق قافلة عسكرية روسية قرب دير الزور في سورية، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة الإعلام الروسية.

وكانت دورية تركية روسية مشتركة تعرضت لانفجار في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، أمس، دون أن يوقع ذلك إصابات في صفوف القوات.