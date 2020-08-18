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انفجار قنبلة يقتل ضابطًا روسيًا رفيعًا في سورية

وضعت في طريق قافلة عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الثلاثاء)، مقتل ضابط روسي برتبة ميجور جنرال، وإصابة ثلاثة عسكريين، في انفجار قنبلة في طريق قافلة عسكرية روسية قرب دير الزور في سورية، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة الإعلام الروسية.

وكانت دورية تركية روسية مشتركة تعرضت لانفجار في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، أمس، دون أن يوقع ذلك إصابات في صفوف القوات.

وزارة الدفاع الروسية

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انفجار قنبلة يقتل ضابطًا روسيًا رفيعًا في سورية
سبق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الثلاثاء)، مقتل ضابط روسي برتبة ميجور جنرال، وإصابة ثلاثة عسكريين، في انفجار قنبلة في طريق قافلة عسكرية روسية قرب دير الزور في سورية، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة الإعلام الروسية.

وكانت دورية تركية روسية مشتركة تعرضت لانفجار في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، أمس، دون أن يوقع ذلك إصابات في صفوف القوات.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
07:35 PM

انفجار قنبلة يقتل ضابطًا روسيًا رفيعًا في سورية

وضعت في طريق قافلة عسكرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الثلاثاء)، مقتل ضابط روسي برتبة ميجور جنرال، وإصابة ثلاثة عسكريين، في انفجار قنبلة في طريق قافلة عسكرية روسية قرب دير الزور في سورية، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة الإعلام الروسية.

وكانت دورية تركية روسية مشتركة تعرضت لانفجار في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، أمس، دون أن يوقع ذلك إصابات في صفوف القوات.

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