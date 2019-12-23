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فيديو مأساوي.. لحظة مصرع حارس مرمى في مباراة بإندونيسيا

نُقل للمستشفى وخضع لعملية جراحية عاجلة لكنه فارَقَ الحياة

وثّق فيديو مأساوي، لحظة مصرع حارس مرمى في مباراة كرة قدم بإندونيسيا، بعد اصطدامه بأحد لاعبي الفريق الخصم.

وحسب موقع "أوكي زون" الإندونيسي؛ أعلن نادي "تورنادو" المشارك في دوري الدرجة الثالثة بإندونيسيا لكرة القدم، وفاة حارس مرماه، توفيق رمزي، بعد اصطدامه بأحد لاعبي الخصم أثناء المباراة ضد نادي "فاجانا".

وأعرب النادي عن تعازيه لذوي حارس مرماه توفيق رمزي، البالغ من العمر 20 عامًا.

ووثّق مقطع فيديو، اللحظة المروعة عندما اصطدم أحد لاعبي الخصم بالحارس الواعد توفيق رمزي؛ لتتوقف حياته بشكل مأساوي في لحظات.

وتم نقل الحارس إلى المستشفى مصابًا بإصابة خطيرة في الرأس، وخضع لعملية جراحية عاجلة؛ لكنه فارق الحياة.

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فيديو مأساوي.. لحظة مصرع حارس مرمى في مباراة بإندونيسيا
سبق

وثّق فيديو مأساوي، لحظة مصرع حارس مرمى في مباراة كرة قدم بإندونيسيا، بعد اصطدامه بأحد لاعبي الفريق الخصم.

وحسب موقع "أوكي زون" الإندونيسي؛ أعلن نادي "تورنادو" المشارك في دوري الدرجة الثالثة بإندونيسيا لكرة القدم، وفاة حارس مرماه، توفيق رمزي، بعد اصطدامه بأحد لاعبي الخصم أثناء المباراة ضد نادي "فاجانا".

وأعرب النادي عن تعازيه لذوي حارس مرماه توفيق رمزي، البالغ من العمر 20 عامًا.

ووثّق مقطع فيديو، اللحظة المروعة عندما اصطدم أحد لاعبي الخصم بالحارس الواعد توفيق رمزي؛ لتتوقف حياته بشكل مأساوي في لحظات.

وتم نقل الحارس إلى المستشفى مصابًا بإصابة خطيرة في الرأس، وخضع لعملية جراحية عاجلة؛ لكنه فارق الحياة.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
01:20 PM

فيديو مأساوي.. لحظة مصرع حارس مرمى في مباراة بإندونيسيا

نُقل للمستشفى وخضع لعملية جراحية عاجلة لكنه فارَقَ الحياة

A A A
أيمن حسن - الرياض
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2,951

وثّق فيديو مأساوي، لحظة مصرع حارس مرمى في مباراة كرة قدم بإندونيسيا، بعد اصطدامه بأحد لاعبي الفريق الخصم.

وحسب موقع "أوكي زون" الإندونيسي؛ أعلن نادي "تورنادو" المشارك في دوري الدرجة الثالثة بإندونيسيا لكرة القدم، وفاة حارس مرماه، توفيق رمزي، بعد اصطدامه بأحد لاعبي الخصم أثناء المباراة ضد نادي "فاجانا".

وأعرب النادي عن تعازيه لذوي حارس مرماه توفيق رمزي، البالغ من العمر 20 عامًا.

ووثّق مقطع فيديو، اللحظة المروعة عندما اصطدم أحد لاعبي الخصم بالحارس الواعد توفيق رمزي؛ لتتوقف حياته بشكل مأساوي في لحظات.

وتم نقل الحارس إلى المستشفى مصابًا بإصابة خطيرة في الرأس، وخضع لعملية جراحية عاجلة؛ لكنه فارق الحياة.

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