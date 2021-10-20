النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السواحة" و"الراجحي" يدشنان مبادرة رقمية لتمكين ذوي الإعاقة

تهدف إلى تأهيل الكفاءات وربطهم بالفرص الوظيفية الملائمة رقمياً

دشّن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله عامر السواحة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، المبادرة الرقمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة التي أطلقتها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ بهدف تمكين الكفاءات وحصولهم على الفرص الوظيفية المناسبة لهم، بالإضافة إلى المواءمة بين متطلبات سوق العمل السعودي والمهارات الرقمية التي يكتسبها الشباب ذوي الإعاقة.

وتملك المبادرة عدداً من الأهداف الاستراتيجية؛ من ضمنها "إعداد البرامج والخطط التي تهدف إلى تأهيل الكفاءات وربطهم بالفرص الوظيفية الملائمة رقمياً، وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وحملات توعوية مع القطاع الخاص لتمكين الكفاءات من البدء والاستمرار بالمجال المهني، وإعداد الدراسات والإحصائيات والتقارير عن سوق العمل السعودي التي بدورها تسهم بتوفير الفرص الوظيفية المناسبة، وفهم متطلبات سوق العمل وإعداد البرامج التدريبية لتأهيل الكفاءات، ورسم المسار الوظيفي المتكامل للكفاءات بدءاً من السيرة الذاتية إلى الدخول بسوق العمل، وتقديم تقارير دورية بمؤشرات توضح نسبة التوظيف ونسبة الرضا لدى الكفاءات، بالإضافة إلى متابعة الأداء المهني، وتثقيف الكفاءات بالقوانين واللوائح الأساسية الخاصة بسوق العمل".

فيما حدد البرنامج العلمي في "تقييم الذات وتحديد المسارات الوظيفية الملائمة، وفهم القوانين واللوائح الأساسية، وإعداد المسار الوظيفي، وبناء السيرة الذاتية الرقمية، وأساسيات المقابلة الوظيفية، وكيفية البحث عن فرص العمل، الحصول على الفرص الوظيفة والاستمرارية، وتطوير المهارات للوظائف القيادية، والنصائح من الخبراء والتي تسهم برفع الأداء الوظيفي".

وتتلخص مهام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذه الشراكة على منصة لينكدإن بمتابعة الأداء للأشخاص ذوي الإعاقة بتخصص تقنية المعلومات، والترتيب اللوجستي لعقد الدورات المخصصة لذوي الإعاقة بتخصص تقنية المعلومات، وتدشين منصة وظيفتي بهمتي وربطها بالصفحة المؤسسية الخاصة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. أما مهام هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، فتنحصر في تزويد لينكدإن بقائمة الأشخاص ذوي الإعاقة، الترتيب اللوجيستي لعقد الدورات، التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتزويد لينكدإن بإحصائيات وأنظمة سوق العمل السعودي.

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وزير العمل والتنمية الاجتماعية هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السواحة" و"الراجحي" يدشنان مبادرة رقمية لتمكين ذوي الإعاقة
سبق

دشّن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله عامر السواحة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، المبادرة الرقمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة التي أطلقتها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ بهدف تمكين الكفاءات وحصولهم على الفرص الوظيفية المناسبة لهم، بالإضافة إلى المواءمة بين متطلبات سوق العمل السعودي والمهارات الرقمية التي يكتسبها الشباب ذوي الإعاقة.

وتملك المبادرة عدداً من الأهداف الاستراتيجية؛ من ضمنها "إعداد البرامج والخطط التي تهدف إلى تأهيل الكفاءات وربطهم بالفرص الوظيفية الملائمة رقمياً، وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وحملات توعوية مع القطاع الخاص لتمكين الكفاءات من البدء والاستمرار بالمجال المهني، وإعداد الدراسات والإحصائيات والتقارير عن سوق العمل السعودي التي بدورها تسهم بتوفير الفرص الوظيفية المناسبة، وفهم متطلبات سوق العمل وإعداد البرامج التدريبية لتأهيل الكفاءات، ورسم المسار الوظيفي المتكامل للكفاءات بدءاً من السيرة الذاتية إلى الدخول بسوق العمل، وتقديم تقارير دورية بمؤشرات توضح نسبة التوظيف ونسبة الرضا لدى الكفاءات، بالإضافة إلى متابعة الأداء المهني، وتثقيف الكفاءات بالقوانين واللوائح الأساسية الخاصة بسوق العمل".

فيما حدد البرنامج العلمي في "تقييم الذات وتحديد المسارات الوظيفية الملائمة، وفهم القوانين واللوائح الأساسية، وإعداد المسار الوظيفي، وبناء السيرة الذاتية الرقمية، وأساسيات المقابلة الوظيفية، وكيفية البحث عن فرص العمل، الحصول على الفرص الوظيفة والاستمرارية، وتطوير المهارات للوظائف القيادية، والنصائح من الخبراء والتي تسهم برفع الأداء الوظيفي".

وتتلخص مهام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذه الشراكة على منصة لينكدإن بمتابعة الأداء للأشخاص ذوي الإعاقة بتخصص تقنية المعلومات، والترتيب اللوجستي لعقد الدورات المخصصة لذوي الإعاقة بتخصص تقنية المعلومات، وتدشين منصة وظيفتي بهمتي وربطها بالصفحة المؤسسية الخاصة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. أما مهام هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، فتنحصر في تزويد لينكدإن بقائمة الأشخاص ذوي الإعاقة، الترتيب اللوجيستي لعقد الدورات، التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتزويد لينكدإن بإحصائيات وأنظمة سوق العمل السعودي.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
03:56 PM

"السواحة" و"الراجحي" يدشنان مبادرة رقمية لتمكين ذوي الإعاقة

تهدف إلى تأهيل الكفاءات وربطهم بالفرص الوظيفية الملائمة رقمياً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
779

دشّن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله عامر السواحة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، المبادرة الرقمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة التي أطلقتها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ بهدف تمكين الكفاءات وحصولهم على الفرص الوظيفية المناسبة لهم، بالإضافة إلى المواءمة بين متطلبات سوق العمل السعودي والمهارات الرقمية التي يكتسبها الشباب ذوي الإعاقة.

وتملك المبادرة عدداً من الأهداف الاستراتيجية؛ من ضمنها "إعداد البرامج والخطط التي تهدف إلى تأهيل الكفاءات وربطهم بالفرص الوظيفية الملائمة رقمياً، وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وحملات توعوية مع القطاع الخاص لتمكين الكفاءات من البدء والاستمرار بالمجال المهني، وإعداد الدراسات والإحصائيات والتقارير عن سوق العمل السعودي التي بدورها تسهم بتوفير الفرص الوظيفية المناسبة، وفهم متطلبات سوق العمل وإعداد البرامج التدريبية لتأهيل الكفاءات، ورسم المسار الوظيفي المتكامل للكفاءات بدءاً من السيرة الذاتية إلى الدخول بسوق العمل، وتقديم تقارير دورية بمؤشرات توضح نسبة التوظيف ونسبة الرضا لدى الكفاءات، بالإضافة إلى متابعة الأداء المهني، وتثقيف الكفاءات بالقوانين واللوائح الأساسية الخاصة بسوق العمل".

فيما حدد البرنامج العلمي في "تقييم الذات وتحديد المسارات الوظيفية الملائمة، وفهم القوانين واللوائح الأساسية، وإعداد المسار الوظيفي، وبناء السيرة الذاتية الرقمية، وأساسيات المقابلة الوظيفية، وكيفية البحث عن فرص العمل، الحصول على الفرص الوظيفة والاستمرارية، وتطوير المهارات للوظائف القيادية، والنصائح من الخبراء والتي تسهم برفع الأداء الوظيفي".

وتتلخص مهام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذه الشراكة على منصة لينكدإن بمتابعة الأداء للأشخاص ذوي الإعاقة بتخصص تقنية المعلومات، والترتيب اللوجستي لعقد الدورات المخصصة لذوي الإعاقة بتخصص تقنية المعلومات، وتدشين منصة وظيفتي بهمتي وربطها بالصفحة المؤسسية الخاصة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. أما مهام هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، فتنحصر في تزويد لينكدإن بقائمة الأشخاص ذوي الإعاقة، الترتيب اللوجيستي لعقد الدورات، التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتزويد لينكدإن بإحصائيات وأنظمة سوق العمل السعودي.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,365
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,954
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,053
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,829

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة