"السواحة" و"الراجحي" يدشنان مبادرة رقمية لتمكين ذوي الإعاقة

تهدف إلى تأهيل الكفاءات وربطهم بالفرص الوظيفية الملائمة رقمياً

دشّن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله عامر السواحة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، المبادرة الرقمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة التي أطلقتها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ بهدف تمكين الكفاءات وحصولهم على الفرص الوظيفية المناسبة لهم، بالإضافة إلى المواءمة بين متطلبات سوق العمل السعودي والمهارات الرقمية التي يكتسبها الشباب ذوي الإعاقة.

وتملك المبادرة عدداً من الأهداف الاستراتيجية؛ من ضمنها "إعداد البرامج والخطط التي تهدف إلى تأهيل الكفاءات وربطهم بالفرص الوظيفية الملائمة رقمياً، وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وحملات توعوية مع القطاع الخاص لتمكين الكفاءات من البدء والاستمرار بالمجال المهني، وإعداد الدراسات والإحصائيات والتقارير عن سوق العمل السعودي التي بدورها تسهم بتوفير الفرص الوظيفية المناسبة، وفهم متطلبات سوق العمل وإعداد البرامج التدريبية لتأهيل الكفاءات، ورسم المسار الوظيفي المتكامل للكفاءات بدءاً من السيرة الذاتية إلى الدخول بسوق العمل، وتقديم تقارير دورية بمؤشرات توضح نسبة التوظيف ونسبة الرضا لدى الكفاءات، بالإضافة إلى متابعة الأداء المهني، وتثقيف الكفاءات بالقوانين واللوائح الأساسية الخاصة بسوق العمل".

فيما حدد البرنامج العلمي في "تقييم الذات وتحديد المسارات الوظيفية الملائمة، وفهم القوانين واللوائح الأساسية، وإعداد المسار الوظيفي، وبناء السيرة الذاتية الرقمية، وأساسيات المقابلة الوظيفية، وكيفية البحث عن فرص العمل، الحصول على الفرص الوظيفة والاستمرارية، وتطوير المهارات للوظائف القيادية، والنصائح من الخبراء والتي تسهم برفع الأداء الوظيفي".

وتتلخص مهام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذه الشراكة على منصة لينكدإن بمتابعة الأداء للأشخاص ذوي الإعاقة بتخصص تقنية المعلومات، والترتيب اللوجستي لعقد الدورات المخصصة لذوي الإعاقة بتخصص تقنية المعلومات، وتدشين منصة وظيفتي بهمتي وربطها بالصفحة المؤسسية الخاصة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. أما مهام هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، فتنحصر في تزويد لينكدإن بقائمة الأشخاص ذوي الإعاقة، الترتيب اللوجيستي لعقد الدورات، التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتزويد لينكدإن بإحصائيات وأنظمة سوق العمل السعودي.