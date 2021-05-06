تلقى الملازم محمد بن سعد بن نايف العصيمي ، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه برتبة ملازم من دورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ 32 بكلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني.
" العصيمي" يتخرج برتبة ملازم من كلية الملك خالد العسكرية
تلقى الملازم محمد بن سعد بن نايف العصيمي ، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه برتبة ملازم من دورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ 32 بكلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني.
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" العصيمي" يتخرج برتبة ملازم من كلية الملك خالد العسكريةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-06
06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
12:26 AM
اخر تعديل
06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
03:05 AM
" العصيمي" يتخرج برتبة ملازم من كلية الملك خالد العسكرية
تلقى الملازم محمد بن سعد بن نايف العصيمي ، التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه برتبة ملازم من دورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ 32 بكلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني.
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