تسريبات تفضح: شركة مجهولة تجهز هاتفًا "سريًا" بكاميرا 192 ميجابيكسل

كشفت تسريبات صحفية ما وصفته بمحاولات شركة "مجهولة" تجهيز هاتف سري بأقوى كاميرا في العالم بدقة تصل إلى 192 ميجابيكسل.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن تسريبات فضحت مساعي شركة "مجهولة" تجهيز هاتف ذكي بكاميرا ذات مستشعرات بدقة 192 ميجابيكسل، ومعالج خارق جديد من نوع "سنابدراغون 765جي".

وأوضحت المصادر أن الهاتف الجديد سيتم الكشف عنه رسميًا شهر مايو/آيار المقبل.

ولكن لم تتعرف بعد التسريبات على هوية الشركة المنتجة للهاتف، وإن كان استبعد التقرير شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية التي أعلنت في وقت سابق نيتها إطلاق هاتف بدقة 1150 ميجابيكسل.

وقد تكون "شاومي" هي صاحبة الهاتف، خاصة وأنها أطلقت في وقت سابق هاتف بدقة 105 ميجابيكسل، وأعلنت نيتها إطلاق هاتف بدقة 150 ميجابيكسل، وتلتها شركات "أوبو" و"فيفو".

وتوقع التقرير أن يتم تصنيع مستشعر الكاميرا ذات الـ192 ميجابيكسل من قبل شركة "سوني" أو شركة "أموني فيجن".