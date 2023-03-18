"المرور السعودي": انخفاض مستوى الحركة المرورية بالرياض.. التزام بالإجراءات الوقائية

أكد "المرور السعودي" أن طرق مدينة الرياض شهدت انخفاضاً بمستوى الحركة المرورية، مقارنةً بالأيام العادية، مما يعكس الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
وقدّم "المرور" شكره للمواطنين والمقيمين، متمنياً للجميع السلامة.
أكد "المرور السعودي" أن طرق مدينة الرياض شهدت انخفاضاً بمستوى الحركة المرورية، مقارنةً بالأيام العادية، مما يعكس الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
وقدّم "المرور" شكره للمواطنين والمقيمين، متمنياً للجميع السلامة.
فيروس كورونا الجديد المرور
أكد "المرور السعودي" أن طرق مدينة الرياض شهدت انخفاضاً بمستوى الحركة المرورية، مقارنةً بالأيام العادية، مما يعكس الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
وقدّم "المرور" شكره للمواطنين والمقيمين، متمنياً للجميع السلامة.
أكد "المرور السعودي" أن طرق مدينة الرياض شهدت انخفاضاً بمستوى الحركة المرورية، مقارنةً بالأيام العادية، مما يعكس الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
وقدّم "المرور" شكره للمواطنين والمقيمين، متمنياً للجميع السلامة.