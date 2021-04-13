النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة: 13,500 عامل و910 معدات لتنفيذ خطة النظافة خلال رمضان

أمانة العاصمة المقدسة تطبقها لضمان الارتقاء بنظافة أطهر البقاع

وفَّرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الإدارة العامة للنظافة جميع طاقاتها وإمكاناتها لتنفيذ أعمال النظافة لموسم

رمضان 1442هـ بمكة المكرمة، وفق خُطة عمل متكاملة للارتقاء بنظافة أطهر البقاع.

وجهزت الأمانة في مجال النظافة أكثر من 13.500 عامل يعملون خلال خمس ورديات على مدار الـ24 ساعة مجهزين بأكثر من 910 معدات للنظافة، ذات الأشكال والاستخدامات المتعددة.
وقد تم تفعيل نظام متابعة النظافة الذكي Smart Waste System لإدارة البلاغات وتنفيذ خدمات النظافة ومعالجة الملاحظات في جميع أحياء مكة المكرمة.

وتقوم إدارة المرادم باستقبال جميع النفايات البلدية الصلبة على مدار الساعة والتخلص السريع والآمن من النفايات، حيث تم

تخصيص 62 عاملاً و18 معدة لإدارة المردم العام بالعاصمة المقدسة، كما تم تأهيل 26 شركة لنقل نفايات المنشآت التجارية، و25 شركة لنقل مخلفات البناء والأنقاض.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة جاهزيتها لاستقبال جميع الملاحظات المتعلقة بالنظافة ومعالجة المخالفات ومراقبة أداء المقاولين

ومتابعة تنفيذ خُطة النظافة لضمان أدائها على أكمل وجه، لتأمين صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتوفير سبل الراحة للمعتمرين وزوار العاصمة المقدسة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة: 13,500 عامل و910 معدات لتنفيذ خطة النظافة خلال رمضان
سبق

وفَّرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الإدارة العامة للنظافة جميع طاقاتها وإمكاناتها لتنفيذ أعمال النظافة لموسم

رمضان 1442هـ بمكة المكرمة، وفق خُطة عمل متكاملة للارتقاء بنظافة أطهر البقاع.

وجهزت الأمانة في مجال النظافة أكثر من 13.500 عامل يعملون خلال خمس ورديات على مدار الـ24 ساعة مجهزين بأكثر من 910 معدات للنظافة، ذات الأشكال والاستخدامات المتعددة.
وقد تم تفعيل نظام متابعة النظافة الذكي Smart Waste System لإدارة البلاغات وتنفيذ خدمات النظافة ومعالجة الملاحظات في جميع أحياء مكة المكرمة.

وتقوم إدارة المرادم باستقبال جميع النفايات البلدية الصلبة على مدار الساعة والتخلص السريع والآمن من النفايات، حيث تم

تخصيص 62 عاملاً و18 معدة لإدارة المردم العام بالعاصمة المقدسة، كما تم تأهيل 26 شركة لنقل نفايات المنشآت التجارية، و25 شركة لنقل مخلفات البناء والأنقاض.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة جاهزيتها لاستقبال جميع الملاحظات المتعلقة بالنظافة ومعالجة المخالفات ومراقبة أداء المقاولين

ومتابعة تنفيذ خُطة النظافة لضمان أدائها على أكمل وجه، لتأمين صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتوفير سبل الراحة للمعتمرين وزوار العاصمة المقدسة.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
05:30 PM

مكة: 13,500 عامل و910 معدات لتنفيذ خطة النظافة خلال رمضان

أمانة العاصمة المقدسة تطبقها لضمان الارتقاء بنظافة أطهر البقاع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
141

وفَّرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الإدارة العامة للنظافة جميع طاقاتها وإمكاناتها لتنفيذ أعمال النظافة لموسم

رمضان 1442هـ بمكة المكرمة، وفق خُطة عمل متكاملة للارتقاء بنظافة أطهر البقاع.

وجهزت الأمانة في مجال النظافة أكثر من 13.500 عامل يعملون خلال خمس ورديات على مدار الـ24 ساعة مجهزين بأكثر من 910 معدات للنظافة، ذات الأشكال والاستخدامات المتعددة.
وقد تم تفعيل نظام متابعة النظافة الذكي Smart Waste System لإدارة البلاغات وتنفيذ خدمات النظافة ومعالجة الملاحظات في جميع أحياء مكة المكرمة.

وتقوم إدارة المرادم باستقبال جميع النفايات البلدية الصلبة على مدار الساعة والتخلص السريع والآمن من النفايات، حيث تم

تخصيص 62 عاملاً و18 معدة لإدارة المردم العام بالعاصمة المقدسة، كما تم تأهيل 26 شركة لنقل نفايات المنشآت التجارية، و25 شركة لنقل مخلفات البناء والأنقاض.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة جاهزيتها لاستقبال جميع الملاحظات المتعلقة بالنظافة ومعالجة المخالفات ومراقبة أداء المقاولين

ومتابعة تنفيذ خُطة النظافة لضمان أدائها على أكمل وجه، لتأمين صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتوفير سبل الراحة للمعتمرين وزوار العاصمة المقدسة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,091
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,020
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,286
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,369

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة