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رغم تواجدها بمنزلها .. انفجار بيروت قتل موظفة في السفارة الألمانية

"الخارجية" تأكدت من رحيلها

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم (الخميس)، أن موظفة في سفارة ألمانيا في بيروت قتلت في الانفجار، الذي وقع في مرفأ العاصمة الثلاثاء الماضي، وأودى بحياة ما لا يقل عن 145 شخصاً وأصاب خمسة آلاف.

ونقلت "رويترز" عن وزير الخارجية هايكو ماس في بيان قوله: "أسوأ مخاوفنا تأكدت، موظفة بسفارتنا في بيروت قتلت في منزلها في أعقاب الانفجار".

انفجار بيروت لبنان بيروت

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رغم تواجدها بمنزلها .. انفجار بيروت قتل موظفة في السفارة الألمانية
سبق

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم (الخميس)، أن موظفة في سفارة ألمانيا في بيروت قتلت في الانفجار، الذي وقع في مرفأ العاصمة الثلاثاء الماضي، وأودى بحياة ما لا يقل عن 145 شخصاً وأصاب خمسة آلاف.

ونقلت "رويترز" عن وزير الخارجية هايكو ماس في بيان قوله: "أسوأ مخاوفنا تأكدت، موظفة بسفارتنا في بيروت قتلت في منزلها في أعقاب الانفجار".

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
02:26 PM

رغم تواجدها بمنزلها .. انفجار بيروت قتل موظفة في السفارة الألمانية

"الخارجية" تأكدت من رحيلها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم (الخميس)، أن موظفة في سفارة ألمانيا في بيروت قتلت في الانفجار، الذي وقع في مرفأ العاصمة الثلاثاء الماضي، وأودى بحياة ما لا يقل عن 145 شخصاً وأصاب خمسة آلاف.

ونقلت "رويترز" عن وزير الخارجية هايكو ماس في بيان قوله: "أسوأ مخاوفنا تأكدت، موظفة بسفارتنا في بيروت قتلت في منزلها في أعقاب الانفجار".

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