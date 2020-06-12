النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لليوم الثاني.. مكة تشهد انخفاضًا ملموسًا في عدد وفيات كورونا

حالات التعافي فيها تقترب من 15 ألفًا

سجلت مكة المكرمة انخفاضًا ملموسًا، لليوم الثاني على التوالي في عدد وفيات فيروس كورونا المستجدّ، بواقع حالتَيْ وفاة خلال اليومين الماضيين، بخلاف الأيام السابقة التي كانت تصل فيها حالات الوفاة إلى عشر حالات.

وتضمّنت حصيلة فيروس كورونا في مكة المكرمة، اليوم الجمعة، إصابة 197 حالة جديدة، وتعافي 99 حالة، وحالتي وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة منذ بداية تفشي الفيروس حتى اليوم، 19033؛ منها 4267 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و14458 حالة تعافٍ، و308 حالات وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لليوم الثاني.. مكة تشهد انخفاضًا ملموسًا في عدد وفيات كورونا
سبق

سجلت مكة المكرمة انخفاضًا ملموسًا، لليوم الثاني على التوالي في عدد وفيات فيروس كورونا المستجدّ، بواقع حالتَيْ وفاة خلال اليومين الماضيين، بخلاف الأيام السابقة التي كانت تصل فيها حالات الوفاة إلى عشر حالات.

وتضمّنت حصيلة فيروس كورونا في مكة المكرمة، اليوم الجمعة، إصابة 197 حالة جديدة، وتعافي 99 حالة، وحالتي وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة منذ بداية تفشي الفيروس حتى اليوم، 19033؛ منها 4267 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و14458 حالة تعافٍ، و308 حالات وفاة.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
08:00 PM
اخر تعديل
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
09:36 PM

لليوم الثاني.. مكة تشهد انخفاضًا ملموسًا في عدد وفيات كورونا

حالات التعافي فيها تقترب من 15 ألفًا

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
3,982

سجلت مكة المكرمة انخفاضًا ملموسًا، لليوم الثاني على التوالي في عدد وفيات فيروس كورونا المستجدّ، بواقع حالتَيْ وفاة خلال اليومين الماضيين، بخلاف الأيام السابقة التي كانت تصل فيها حالات الوفاة إلى عشر حالات.

وتضمّنت حصيلة فيروس كورونا في مكة المكرمة، اليوم الجمعة، إصابة 197 حالة جديدة، وتعافي 99 حالة، وحالتي وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة منذ بداية تفشي الفيروس حتى اليوم، 19033؛ منها 4267 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و14458 حالة تعافٍ، و308 حالات وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,034
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,642
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,598
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,153

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!

متى نتوقف عن الركض؟!

غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة