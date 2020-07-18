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"الزهراني" إلى وكالة المشاريع

صدر قرار أمين العاصمة المقدّسة بتكليف المهندس عبدالعزيز بن حمدان الزهراني؛ بالعمل بوكالة المشاريع.

الزهراني؛ يعد من الكفاءات الوطنية المخلصة والقيادية، حيث كان يشغل منصب رئيس بلدية العزيزية الفرعية، وتمت خلال رئاسته استعادة عشرات الآلاف من الأراضي الحكومية لمصلحة الدولة، إضافة إلى ضبط التنمية وتحسينها ضمن نطاق البلدية، وإتلاف كميات من الخمور تقدر بـ ٢٠ ألف لتر خلال شهر رمضان المنصرم.

تمنياتنا للزهراني؛ بالتوفيق والعون والسداد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"الزهراني" إلى وكالة المشاريع
سبق

صدر قرار أمين العاصمة المقدّسة بتكليف المهندس عبدالعزيز بن حمدان الزهراني؛ بالعمل بوكالة المشاريع.

الزهراني؛ يعد من الكفاءات الوطنية المخلصة والقيادية، حيث كان يشغل منصب رئيس بلدية العزيزية الفرعية، وتمت خلال رئاسته استعادة عشرات الآلاف من الأراضي الحكومية لمصلحة الدولة، إضافة إلى ضبط التنمية وتحسينها ضمن نطاق البلدية، وإتلاف كميات من الخمور تقدر بـ ٢٠ ألف لتر خلال شهر رمضان المنصرم.

تمنياتنا للزهراني؛ بالتوفيق والعون والسداد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
01:46 PM

"الزهراني" إلى وكالة المشاريع

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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صدر قرار أمين العاصمة المقدّسة بتكليف المهندس عبدالعزيز بن حمدان الزهراني؛ بالعمل بوكالة المشاريع.

الزهراني؛ يعد من الكفاءات الوطنية المخلصة والقيادية، حيث كان يشغل منصب رئيس بلدية العزيزية الفرعية، وتمت خلال رئاسته استعادة عشرات الآلاف من الأراضي الحكومية لمصلحة الدولة، إضافة إلى ضبط التنمية وتحسينها ضمن نطاق البلدية، وإتلاف كميات من الخمور تقدر بـ ٢٠ ألف لتر خلال شهر رمضان المنصرم.

تمنياتنا للزهراني؛ بالتوفيق والعون والسداد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

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