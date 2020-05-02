المسند يتوقع "أجواء السبت".. ويتحدث عن صيام 36 يوماً من رمضان في 2030

قال: تستمر حالة عدم الاستقرار على أجزاء من المرتفعات.. ربما تتشكل سحب ممطرة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تستمر اليوم السبت حالة عدم الاستقرار على أجزاءٍ من مرتفعات #نجران #جازان #عسير، و #الربع_الخالي، وربما تتشكل السحب الممطرة على أجزاءٍ منها.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع أن تكون الرياح شمالية غربية نشطة قد تثير بعض #الغبار على أجزاءٍ من الشمال والشمال الغربي من #السعودية.. هذا والله أعلم.

وفي تغريدة أخرى له حول شهر رمضان، قال المسند: عام 2030م، سيصوم المسلمون 36 يوماً من #رمضان؛ علامة تعجب مزدوجة.. كيف يحدث هذا؟

ليرد قائلاً: عام 2030 سنصوم #رمضان 1451 في 5 يناير 2030، وطول شهر رمضان 30 يوماً، وفي 26 ديسمبر من العام نفسه (2030) سنصوم 6 أيام من رمضان 1452هـ في 2030 والباقي في 2031، والسبب في ذلك؛ أن السنة الهجرية أقصر من الشمسية بمتوسط قدره 11 يوماً.. هذا والله أعلم.