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تفاعلًا مع "سبق".. أمين مكة يوجّه بصيانة سريعة لمجسم بوابة مكة

تغريدة للفنان التشكيلي ضياء عزيز وراء الدعوات بسرعة التدخل

وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة سرعة التدخل وعمل صيانة شاملة في مجسم بوابة مكة المكرمة، الذي يقع على طريق الأمير محمد بن سلمان الرابط بين الشميسي والمسجد الحرام.

جاء ذلك عقب نشر "سبق" خبرًا تحت عنوان: "بعد 40 عامًا من تشييده.. مصمم مجسم المصحف الشريف يطالب أمانة مكة بصيانته"، حيث طالب فيه الفنان التشكيلي ضياء عزيز أمانة العاصمة المقدسة، بصيانة مجسم المصحف الشريف الواقع على طريق "مكة - جدة السريع".

جاء ذلك في تغريدة بثّها الفنان التشكيلي السعودي ضياء عزيز عبر حسابه الشخصي على "تويتر" قال فيها: "بوابة مكة بعد 40 عامًا على تنفيذها تحتاج إلى صيانة. أرجو من معالي أمين العاصمة المقدسة صيانة هذا الصرح الفريد".

وحققت تغريدة "ضياء" رواجًا واسعًا بين أوساط المغردين الذين اتفقوا على ضرورة صيانة المجسم الجمالي الذي يصافح أنظار الملايين من زوّار العاصمة المقدسة، سواءً من القادمين أو المغادرين من طريق مكة- جدة السريع.

‏يُشار إلى أن مجسم ‫بوابة مكة يقع على طريق مكة- جدة السريع، وهو من تصميم الفنان التشكيلي ضياء عزيز، واستوحى فكرته من المصحف الشريف المستقر على حامل خشبي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاعلًا مع "سبق".. أمين مكة يوجّه بصيانة سريعة لمجسم بوابة مكة
سبق

وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة سرعة التدخل وعمل صيانة شاملة في مجسم بوابة مكة المكرمة، الذي يقع على طريق الأمير محمد بن سلمان الرابط بين الشميسي والمسجد الحرام.

جاء ذلك عقب نشر "سبق" خبرًا تحت عنوان: "بعد 40 عامًا من تشييده.. مصمم مجسم المصحف الشريف يطالب أمانة مكة بصيانته"، حيث طالب فيه الفنان التشكيلي ضياء عزيز أمانة العاصمة المقدسة، بصيانة مجسم المصحف الشريف الواقع على طريق "مكة - جدة السريع".

جاء ذلك في تغريدة بثّها الفنان التشكيلي السعودي ضياء عزيز عبر حسابه الشخصي على "تويتر" قال فيها: "بوابة مكة بعد 40 عامًا على تنفيذها تحتاج إلى صيانة. أرجو من معالي أمين العاصمة المقدسة صيانة هذا الصرح الفريد".

وحققت تغريدة "ضياء" رواجًا واسعًا بين أوساط المغردين الذين اتفقوا على ضرورة صيانة المجسم الجمالي الذي يصافح أنظار الملايين من زوّار العاصمة المقدسة، سواءً من القادمين أو المغادرين من طريق مكة- جدة السريع.

‏يُشار إلى أن مجسم ‫بوابة مكة يقع على طريق مكة- جدة السريع، وهو من تصميم الفنان التشكيلي ضياء عزيز، واستوحى فكرته من المصحف الشريف المستقر على حامل خشبي.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
03:25 PM

تفاعلًا مع "سبق".. أمين مكة يوجّه بصيانة سريعة لمجسم بوابة مكة

تغريدة للفنان التشكيلي ضياء عزيز وراء الدعوات بسرعة التدخل

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عبدالرزاق البجالي - الرياض
0
2,046

وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة سرعة التدخل وعمل صيانة شاملة في مجسم بوابة مكة المكرمة، الذي يقع على طريق الأمير محمد بن سلمان الرابط بين الشميسي والمسجد الحرام.

جاء ذلك عقب نشر "سبق" خبرًا تحت عنوان: "بعد 40 عامًا من تشييده.. مصمم مجسم المصحف الشريف يطالب أمانة مكة بصيانته"، حيث طالب فيه الفنان التشكيلي ضياء عزيز أمانة العاصمة المقدسة، بصيانة مجسم المصحف الشريف الواقع على طريق "مكة - جدة السريع".

جاء ذلك في تغريدة بثّها الفنان التشكيلي السعودي ضياء عزيز عبر حسابه الشخصي على "تويتر" قال فيها: "بوابة مكة بعد 40 عامًا على تنفيذها تحتاج إلى صيانة. أرجو من معالي أمين العاصمة المقدسة صيانة هذا الصرح الفريد".

وحققت تغريدة "ضياء" رواجًا واسعًا بين أوساط المغردين الذين اتفقوا على ضرورة صيانة المجسم الجمالي الذي يصافح أنظار الملايين من زوّار العاصمة المقدسة، سواءً من القادمين أو المغادرين من طريق مكة- جدة السريع.

‏يُشار إلى أن مجسم ‫بوابة مكة يقع على طريق مكة- جدة السريع، وهو من تصميم الفنان التشكيلي ضياء عزيز، واستوحى فكرته من المصحف الشريف المستقر على حامل خشبي.

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