النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المكسيك: 5792 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت المكسيك اليوم، تسجيل 5792 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 537031 حالة.

ولفتت وزارة الصحة المكسيكية، النظر إلى أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 58481 حالة بعد تسجيل 707 وفيات جديدة.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميًّا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
المكسيك: 5792 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت المكسيك اليوم، تسجيل 5792 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 537031 حالة.

ولفتت وزارة الصحة المكسيكية، النظر إلى أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 58481 حالة بعد تسجيل 707 وفيات جديدة.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميًّا.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
08:27 AM

المكسيك: 5792 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
46

أعلنت المكسيك اليوم، تسجيل 5792 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 537031 حالة.

ولفتت وزارة الصحة المكسيكية، النظر إلى أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 58481 حالة بعد تسجيل 707 وفيات جديدة.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميًّا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,051
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,390
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,435
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,798

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة