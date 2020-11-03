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فيديو طريف لقرود بالطائف يتناولون الطعام يجوب وسائل الإعلام العالمية

أظهر استمتاعهم بالوجبة التي ألقاها إليهم أحد الزوار

أثار مقطع فيديو متداول لمجموعة من القردة في محافظة الطائف يتناولون الطعام إعجاب الآلاف من المشاهدين حول العالم، إذ جاب المقطع وسائل الإعلام العالمية بعد أن نشرته وكالة "رويترز" نقلاً عن أحد المصورين السعوديين.

ويظهر في المقطع الطريف، مجموعة من قرود البابون أثناء استمتاعهم بوجبة طعام ألقاها إليهم أحد الزوار في وقت غروب الشمس في جبال الشفا في محافظة الطائف غرب المملكة.

وتنتشر قرود البابون على مرتفعات الهدا والشفا، حيث تقدر أعدادها بنحو 2500 من القرود المستأنسة، وتعتمد أساسًا على النباتات البرية كمصدر للغذاء، إضافة إلى ما يلقيه الزوار لهم من المأكولات والمشروبات المختلفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو طريف لقرود بالطائف يتناولون الطعام يجوب وسائل الإعلام العالمية
سبق

أثار مقطع فيديو متداول لمجموعة من القردة في محافظة الطائف يتناولون الطعام إعجاب الآلاف من المشاهدين حول العالم، إذ جاب المقطع وسائل الإعلام العالمية بعد أن نشرته وكالة "رويترز" نقلاً عن أحد المصورين السعوديين.

ويظهر في المقطع الطريف، مجموعة من قرود البابون أثناء استمتاعهم بوجبة طعام ألقاها إليهم أحد الزوار في وقت غروب الشمس في جبال الشفا في محافظة الطائف غرب المملكة.

وتنتشر قرود البابون على مرتفعات الهدا والشفا، حيث تقدر أعدادها بنحو 2500 من القرود المستأنسة، وتعتمد أساسًا على النباتات البرية كمصدر للغذاء، إضافة إلى ما يلقيه الزوار لهم من المأكولات والمشروبات المختلفة.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
01:49 AM

فيديو طريف لقرود بالطائف يتناولون الطعام يجوب وسائل الإعلام العالمية

أظهر استمتاعهم بالوجبة التي ألقاها إليهم أحد الزوار

A A A
ياسر نجدي - الرياض
2
1,510

أثار مقطع فيديو متداول لمجموعة من القردة في محافظة الطائف يتناولون الطعام إعجاب الآلاف من المشاهدين حول العالم، إذ جاب المقطع وسائل الإعلام العالمية بعد أن نشرته وكالة "رويترز" نقلاً عن أحد المصورين السعوديين.

ويظهر في المقطع الطريف، مجموعة من قرود البابون أثناء استمتاعهم بوجبة طعام ألقاها إليهم أحد الزوار في وقت غروب الشمس في جبال الشفا في محافظة الطائف غرب المملكة.

وتنتشر قرود البابون على مرتفعات الهدا والشفا، حيث تقدر أعدادها بنحو 2500 من القرود المستأنسة، وتعتمد أساسًا على النباتات البرية كمصدر للغذاء، إضافة إلى ما يلقيه الزوار لهم من المأكولات والمشروبات المختلفة.

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