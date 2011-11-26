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الجامعة العربية تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد المرأة الفلسطينية

دعت المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية خاصة للتدخل وقف هذه الممارسات

أدانت جامعة الدول العربية ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاته ضد المرأة الفلسطينية وعنفه الممنهج واسع النطاق بحقها، خاصةً ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات القابعات في سجون الاحتلال، في ظل انتشار جائحة كورونا.

ودعا الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبوعلي في تصريح له اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية خاصة التي تعنى بقضايا المرأة، للتدخل من أجل وقف هذه الممارسات بحق الفلسطينيات، خاصة الأسيرات منهن في سجون الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لمعاناتهن المستمرة، وذلك من خلال العمل على إطلاق سراحهن وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وقال "أبوعلي": إن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء يمرّ ولا تزال المرأة الفلسطينية تُعنَّف من قبل سلطات الاحتلال، وتتعرض لكل أشكال الاضطهاد والتنكيل والقتل العمد، والأسر والاعتقال الإداري والحرمان من أبسط حقوقها بالوصول إلى المرافق الصحية لتلقي الخدمات الوقائية والعلاجية خلال الجائحة؛ بسبب الحواجز العسكرية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، ناهيك عن جرائم المستوطنين بحقها، بما يخالف أحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

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الجامعة العربية تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد المرأة الفلسطينية
سبق

أدانت جامعة الدول العربية ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاته ضد المرأة الفلسطينية وعنفه الممنهج واسع النطاق بحقها، خاصةً ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات القابعات في سجون الاحتلال، في ظل انتشار جائحة كورونا.

ودعا الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبوعلي في تصريح له اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية خاصة التي تعنى بقضايا المرأة، للتدخل من أجل وقف هذه الممارسات بحق الفلسطينيات، خاصة الأسيرات منهن في سجون الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لمعاناتهن المستمرة، وذلك من خلال العمل على إطلاق سراحهن وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وقال "أبوعلي": إن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء يمرّ ولا تزال المرأة الفلسطينية تُعنَّف من قبل سلطات الاحتلال، وتتعرض لكل أشكال الاضطهاد والتنكيل والقتل العمد، والأسر والاعتقال الإداري والحرمان من أبسط حقوقها بالوصول إلى المرافق الصحية لتلقي الخدمات الوقائية والعلاجية خلال الجائحة؛ بسبب الحواجز العسكرية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، ناهيك عن جرائم المستوطنين بحقها، بما يخالف أحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
04:07 PM

الجامعة العربية تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد المرأة الفلسطينية

دعت المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية خاصة للتدخل وقف هذه الممارسات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت جامعة الدول العربية ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاته ضد المرأة الفلسطينية وعنفه الممنهج واسع النطاق بحقها، خاصةً ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات القابعات في سجون الاحتلال، في ظل انتشار جائحة كورونا.

ودعا الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبوعلي في تصريح له اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية خاصة التي تعنى بقضايا المرأة، للتدخل من أجل وقف هذه الممارسات بحق الفلسطينيات، خاصة الأسيرات منهن في سجون الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لمعاناتهن المستمرة، وذلك من خلال العمل على إطلاق سراحهن وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وقال "أبوعلي": إن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء يمرّ ولا تزال المرأة الفلسطينية تُعنَّف من قبل سلطات الاحتلال، وتتعرض لكل أشكال الاضطهاد والتنكيل والقتل العمد، والأسر والاعتقال الإداري والحرمان من أبسط حقوقها بالوصول إلى المرافق الصحية لتلقي الخدمات الوقائية والعلاجية خلال الجائحة؛ بسبب الحواجز العسكرية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، ناهيك عن جرائم المستوطنين بحقها، بما يخالف أحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

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