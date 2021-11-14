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"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على الأجزاء الجنوبية من جدة

وصفت الحالة الجوية وإطار حدودها.. و"المدني" دعا إلى الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

تحت وسم #جدة_الآن، كشف المركز الوطني للأرصاد، عن آخر صور الرادار.

وأوضح المركز، عبر حسابه على "تويتر"، أن آخر صور الرادار تشير إلى استمرار هطول #الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على الأجزاء الجنوبية من محافظة #جدة.

وكانت قد شهدت محافظة جدة، اليوم، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، شملت الأحياء السكنية، والطرق السريعة "مكة والمدينة"، في ظل وجود الجهات الأمنية بالميدان؛ لمباشرة أي بلاغٍ طارئ، لا سمح الله.

ودعت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمسافرين، إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، وشدّدت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة في أثناء هطول الأمطار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على الأجزاء الجنوبية من جدة
سبق

تحت وسم #جدة_الآن، كشف المركز الوطني للأرصاد، عن آخر صور الرادار.

وأوضح المركز، عبر حسابه على "تويتر"، أن آخر صور الرادار تشير إلى استمرار هطول #الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على الأجزاء الجنوبية من محافظة #جدة.

وكانت قد شهدت محافظة جدة، اليوم، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، شملت الأحياء السكنية، والطرق السريعة "مكة والمدينة"، في ظل وجود الجهات الأمنية بالميدان؛ لمباشرة أي بلاغٍ طارئ، لا سمح الله.

ودعت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمسافرين، إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، وشدّدت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة في أثناء هطول الأمطار.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
01:16 PM

"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على الأجزاء الجنوبية من جدة

وصفت الحالة الجوية وإطار حدودها.. و"المدني" دعا إلى الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحت وسم #جدة_الآن، كشف المركز الوطني للأرصاد، عن آخر صور الرادار.

وأوضح المركز، عبر حسابه على "تويتر"، أن آخر صور الرادار تشير إلى استمرار هطول #الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على الأجزاء الجنوبية من محافظة #جدة.

وكانت قد شهدت محافظة جدة، اليوم، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، شملت الأحياء السكنية، والطرق السريعة "مكة والمدينة"، في ظل وجود الجهات الأمنية بالميدان؛ لمباشرة أي بلاغٍ طارئ، لا سمح الله.

ودعت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمسافرين، إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، وشدّدت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة في أثناء هطول الأمطار.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,444
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