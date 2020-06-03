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من اليوم.. "الحبوب" تُحدد سعر كيس الشعير بـ49.35 ريالًا

شاملًا ضريبة القيمة المضافة في جميع منافذ البيع لزنة 50 كجم

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، أنه بناء على المراجعة الدورية لتكاليف استيراد الشعير؛ فإنه تَقرر تعديل سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم؛ بحيث لا يتجاوز السعر 49.35 ريالًا للكيس، شاملًا ضريبة القيمة المضافة في جميع نقاط البيع بكافة مناطق المملكة؛ وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء 11/ 10/ 1441هـ الموافق 3/ 6/ 2020م.

وأضافت "المؤسسة" أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على توجيه الدعم مباشرة للمستحقين من صغار مربي الماشية، الذين بلغ عددهم حتى تاريخه أكثر من (80.000) مستفيد من المواطنين والمواطنات، وبمبلغ تجاوز (661) مليون ريال منذ تطبيق البرنامج، اعتبارًا من شهر صفر (1441هـ).

المؤسسة العامة للحبوب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من اليوم.. "الحبوب" تُحدد سعر كيس الشعير بـ49.35 ريالًا
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، أنه بناء على المراجعة الدورية لتكاليف استيراد الشعير؛ فإنه تَقرر تعديل سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم؛ بحيث لا يتجاوز السعر 49.35 ريالًا للكيس، شاملًا ضريبة القيمة المضافة في جميع نقاط البيع بكافة مناطق المملكة؛ وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء 11/ 10/ 1441هـ الموافق 3/ 6/ 2020م.

وأضافت "المؤسسة" أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على توجيه الدعم مباشرة للمستحقين من صغار مربي الماشية، الذين بلغ عددهم حتى تاريخه أكثر من (80.000) مستفيد من المواطنين والمواطنات، وبمبلغ تجاوز (661) مليون ريال منذ تطبيق البرنامج، اعتبارًا من شهر صفر (1441هـ).

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
08:45 AM

من اليوم.. "الحبوب" تُحدد سعر كيس الشعير بـ49.35 ريالًا

شاملًا ضريبة القيمة المضافة في جميع منافذ البيع لزنة 50 كجم

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فهد الغبيوي - الرياض
0
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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، أنه بناء على المراجعة الدورية لتكاليف استيراد الشعير؛ فإنه تَقرر تعديل سعر بيع كيس الشعير زنة (50) كجم؛ بحيث لا يتجاوز السعر 49.35 ريالًا للكيس، شاملًا ضريبة القيمة المضافة في جميع نقاط البيع بكافة مناطق المملكة؛ وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء 11/ 10/ 1441هـ الموافق 3/ 6/ 2020م.

وأضافت "المؤسسة" أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على توجيه الدعم مباشرة للمستحقين من صغار مربي الماشية، الذين بلغ عددهم حتى تاريخه أكثر من (80.000) مستفيد من المواطنين والمواطنات، وبمبلغ تجاوز (661) مليون ريال منذ تطبيق البرنامج، اعتبارًا من شهر صفر (1441هـ).

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