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"الجامعة الإلكترونية": 6 فوائد للمشاركين في برنامج "الشهادة الاحترافية للتميز في التعليم الإلكتروني"

أطلقتها بالتعاون مع "جامعة فرانكلين الأمريكية"

حددت الجامعة السعودية الإلكترونية ست فوائد، يجنيها المشاركون في برنامج "الشهادة الاحترافية للتميز في التعليم الإلكتروني"، الذي أطلقته يوم الأحد الماضي، ويشارك في مرحلته الأولى جامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة حفر الباطن، ويختتم فعالياته اليوم الأربعاء.

ويعتبر البرنامج أحد البرامج التدريبية الرائدة والنوعية في مجال التعليم الإلكتروني بالجامعة، ممثلة في مركز الابتكار في التعليم الإلكتروني، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي (جامعة فرانكلين بالولايات المتحدة الأمريكية).

وقالت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية، الدكتورة ليلك الصفدي، إن البرنامج التدريبي سيُقدَّم بشكل افتراضي من قِبل أساتذة وخبراء من معهد جامعة فرانكلين الدولي للتدريب المبتكر صاحب الخبرة العريقة في مجال التعليم الإلكتروني.

وأشارت إلى أن البرنامج يُطلع المتدربين على أفضل الممارسات والحلول والتقنيات الحديثة التي تواكب أحدث التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني.

وأضافت الدكتورة الصفدي: "يُتوقَّع أن يتمكن المشاركون في البرنامج بعد الانتهاء منه من اكتساب 6 مزايا فريدة، من بينها القدرة على وصف المفاهيم الأساسية للتعليم الإلكتروني من منظور يركز على الطالب في بيئة التعلم عبر الإنترنت، جنبًا إلى جنب مع الاستراتيجيات العملية للتعلم الإلكتروني الفعّال، وتحديد مبادئ التصميم التعليمي الأساسية لتقديم تعليم إلكتروني فعّال يمكن قياسه، والاستفادة من نظام إدارة التعلم وأدوات قياسه عبر الإنترنت، وتقديم تعليم إلكتروني مركّز في بيئة الإنترنت، وكيفية تنفيذ استراتيجيات تعليمية لتسهيل مهارات التفكير العليا لدى الطلاب، وتعلم طرق متقدمة توفر تجربة تعليمية معززة مثالية للطلاب، مثل المراجعة بين الأقران، والكتابة الجماعية التعاونية، والاطلاع على تقنيات تعليمية متقدمة في بيئة التعلم عبر الإنترنت لزيادة تعلُّم الطلاب".

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"الجامعة الإلكترونية": 6 فوائد للمشاركين في برنامج "الشهادة الاحترافية للتميز في التعليم الإلكتروني"
سبق

حددت الجامعة السعودية الإلكترونية ست فوائد، يجنيها المشاركون في برنامج "الشهادة الاحترافية للتميز في التعليم الإلكتروني"، الذي أطلقته يوم الأحد الماضي، ويشارك في مرحلته الأولى جامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة حفر الباطن، ويختتم فعالياته اليوم الأربعاء.

ويعتبر البرنامج أحد البرامج التدريبية الرائدة والنوعية في مجال التعليم الإلكتروني بالجامعة، ممثلة في مركز الابتكار في التعليم الإلكتروني، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي (جامعة فرانكلين بالولايات المتحدة الأمريكية).

وقالت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية، الدكتورة ليلك الصفدي، إن البرنامج التدريبي سيُقدَّم بشكل افتراضي من قِبل أساتذة وخبراء من معهد جامعة فرانكلين الدولي للتدريب المبتكر صاحب الخبرة العريقة في مجال التعليم الإلكتروني.

وأشارت إلى أن البرنامج يُطلع المتدربين على أفضل الممارسات والحلول والتقنيات الحديثة التي تواكب أحدث التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني.

وأضافت الدكتورة الصفدي: "يُتوقَّع أن يتمكن المشاركون في البرنامج بعد الانتهاء منه من اكتساب 6 مزايا فريدة، من بينها القدرة على وصف المفاهيم الأساسية للتعليم الإلكتروني من منظور يركز على الطالب في بيئة التعلم عبر الإنترنت، جنبًا إلى جنب مع الاستراتيجيات العملية للتعلم الإلكتروني الفعّال، وتحديد مبادئ التصميم التعليمي الأساسية لتقديم تعليم إلكتروني فعّال يمكن قياسه، والاستفادة من نظام إدارة التعلم وأدوات قياسه عبر الإنترنت، وتقديم تعليم إلكتروني مركّز في بيئة الإنترنت، وكيفية تنفيذ استراتيجيات تعليمية لتسهيل مهارات التفكير العليا لدى الطلاب، وتعلم طرق متقدمة توفر تجربة تعليمية معززة مثالية للطلاب، مثل المراجعة بين الأقران، والكتابة الجماعية التعاونية، والاطلاع على تقنيات تعليمية متقدمة في بيئة التعلم عبر الإنترنت لزيادة تعلُّم الطلاب".

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
09:38 PM

"الجامعة الإلكترونية": 6 فوائد للمشاركين في برنامج "الشهادة الاحترافية للتميز في التعليم الإلكتروني"

أطلقتها بالتعاون مع "جامعة فرانكلين الأمريكية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حددت الجامعة السعودية الإلكترونية ست فوائد، يجنيها المشاركون في برنامج "الشهادة الاحترافية للتميز في التعليم الإلكتروني"، الذي أطلقته يوم الأحد الماضي، ويشارك في مرحلته الأولى جامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة حفر الباطن، ويختتم فعالياته اليوم الأربعاء.

ويعتبر البرنامج أحد البرامج التدريبية الرائدة والنوعية في مجال التعليم الإلكتروني بالجامعة، ممثلة في مركز الابتكار في التعليم الإلكتروني، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي (جامعة فرانكلين بالولايات المتحدة الأمريكية).

وقالت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية، الدكتورة ليلك الصفدي، إن البرنامج التدريبي سيُقدَّم بشكل افتراضي من قِبل أساتذة وخبراء من معهد جامعة فرانكلين الدولي للتدريب المبتكر صاحب الخبرة العريقة في مجال التعليم الإلكتروني.

وأشارت إلى أن البرنامج يُطلع المتدربين على أفضل الممارسات والحلول والتقنيات الحديثة التي تواكب أحدث التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني.

وأضافت الدكتورة الصفدي: "يُتوقَّع أن يتمكن المشاركون في البرنامج بعد الانتهاء منه من اكتساب 6 مزايا فريدة، من بينها القدرة على وصف المفاهيم الأساسية للتعليم الإلكتروني من منظور يركز على الطالب في بيئة التعلم عبر الإنترنت، جنبًا إلى جنب مع الاستراتيجيات العملية للتعلم الإلكتروني الفعّال، وتحديد مبادئ التصميم التعليمي الأساسية لتقديم تعليم إلكتروني فعّال يمكن قياسه، والاستفادة من نظام إدارة التعلم وأدوات قياسه عبر الإنترنت، وتقديم تعليم إلكتروني مركّز في بيئة الإنترنت، وكيفية تنفيذ استراتيجيات تعليمية لتسهيل مهارات التفكير العليا لدى الطلاب، وتعلم طرق متقدمة توفر تجربة تعليمية معززة مثالية للطلاب، مثل المراجعة بين الأقران، والكتابة الجماعية التعاونية، والاطلاع على تقنيات تعليمية متقدمة في بيئة التعلم عبر الإنترنت لزيادة تعلُّم الطلاب".

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