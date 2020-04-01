أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، إغلاق الحدود الإدارية البرية والجوية للجمهورية، ابتداءً من 5 أبريل ضمن إجراءات منع تفشي فيروس "كورونا" "كوفيد-19".
الشيشان: تعليق حركة النقل البري والجوي ابتداءً من 5 أبريل
ضمن إجراءات منع تفشي فيروس "كورونا"
أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، إغلاق الحدود الإدارية البرية والجوية للجمهورية، ابتداءً من 5 أبريل ضمن إجراءات منع تفشي فيروس "كورونا" "كوفيد-19".فيروس كورونا الجديد
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الشيشان: تعليق حركة النقل البري والجوي ابتداءً من 5 أبريلصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-01
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
04:46 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
05:14 PM
الشيشان: تعليق حركة النقل البري والجوي ابتداءً من 5 أبريل
ضمن إجراءات منع تفشي فيروس "كورونا"
أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، إغلاق الحدود الإدارية البرية والجوية للجمهورية، ابتداءً من 5 أبريل ضمن إجراءات منع تفشي فيروس "كورونا" "كوفيد-19".
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