حاول لصان مسلحان سرقة منزل مدرب مصارعة.. شاهد نهايتهما

المصارع: سنكون بالمرصاد لهؤلاء الفئران.. إنهم يسرقون ما في طريقهم

سقط لصان مسلحان في شر أعمالهما، عندما دخلا ليلاً منزل مدرب المصارعة الأرجنتيني ليوناردو بوجو؛ في العاصمة بوينس آيرس، يوم السبت الماضي، بهدف السرقة.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، رغم أن اللصين كانا مسلحين، لكن مدرب المصارعة الذي استيقظ من نومه على صوت نباح كلاب جاره، هجم على اللصين بقوة، فتمكن من الإمساك بأحدهما وسيطر على المسدس الذي معه، بينما فرّ الآخر وهو يحمل سلاحه.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام محلية، أن المصارع بوجو؛ المتخصص في ملاكمة الركل أو "الكيك بوكسنغ"، أحكم وضع ذراعيه حول اللص، وتمكن من شل حركته تماماً، ثم طلب بوجو؛ من زوجته التقاط فيديو يعترف فيه اللص بمحاولة سرقة منزل المصارع، كما كشف عن شريكه الهارب، وهو عمه "خوان".

جدير بالذكر أن ملاكمة الركل أو "الكيك بوكسنغ"، هي مصارعة باليدين والساقين، وتعتمد على إجادة فنون الملاكمة والكاراتيه والتايكوندو، ومزج هذه الفنون القتالية معاً.

وظل اللص على هذا الوضع وقد سالت الدماء من فمه بعدما تعرّض للضرب من بوجو؛ وفي النهاية صرخ اللص طالباً النجدة.

ونشر المصارع بوجو؛ على "فيسبوك" فيديو اللص وهو يعترف ويصرخ طالباً النجدة، وعلّق قائلاً: "ليحترس جميع جيراني من هؤلاء الفئران، إنهم يسرقون أي شيء يقع في طريقهم، ويهاجمون المنازل ليلاً، وسوف نكون لهم بالمرصاد".