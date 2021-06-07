النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مذكرة تفاهم بين "الرياضة" وإغاثي الملك سلمان واللجنة الأولمبية

لتعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة في عدة مجالات

وقّعت وزارة الرياضة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم في مقر وزارة الرياضة، مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة في عدة مجالات.

وقّع المذكرة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتفعيل التعاون المشترك والاستراتيجي بين القطاعات الحكومية؛ للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، بالإضافة إلى إبراز الجهود الإنسانية والإغاثية للمملكة من خلال فعاليات ومشاركات وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية داخل وخارج المملكة، والاستفادة من المنشآت والمرافق التابعة للأطراف الثلاثة لاستضافة البرامج والمناسبات والمعارض العلمية والمهنية التي تنظمها الأطراف الثلاثة.

كما تُقدم اللجنة الأولمبية العربية السعودية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة، برامج رياضية للاعبين السعوديين في الدول المستفيدة من المساعدات الإنسانية، وكذلك قيام وزارة الرياضة بترشيح عدد من الشبان والفتيات للمشاركة مع مركز الملك سلمان للإغاثة؛ على أن يتولى المركز تأهيلهم وإشراكهم في رحلاته الإغاثية الخارجية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مذكرة تفاهم بين "الرياضة" وإغاثي الملك سلمان واللجنة الأولمبية
سبق

وقّعت وزارة الرياضة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم في مقر وزارة الرياضة، مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة في عدة مجالات.

وقّع المذكرة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتفعيل التعاون المشترك والاستراتيجي بين القطاعات الحكومية؛ للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، بالإضافة إلى إبراز الجهود الإنسانية والإغاثية للمملكة من خلال فعاليات ومشاركات وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية داخل وخارج المملكة، والاستفادة من المنشآت والمرافق التابعة للأطراف الثلاثة لاستضافة البرامج والمناسبات والمعارض العلمية والمهنية التي تنظمها الأطراف الثلاثة.

كما تُقدم اللجنة الأولمبية العربية السعودية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة، برامج رياضية للاعبين السعوديين في الدول المستفيدة من المساعدات الإنسانية، وكذلك قيام وزارة الرياضة بترشيح عدد من الشبان والفتيات للمشاركة مع مركز الملك سلمان للإغاثة؛ على أن يتولى المركز تأهيلهم وإشراكهم في رحلاته الإغاثية الخارجية.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
01:28 PM

مذكرة تفاهم بين "الرياضة" وإغاثي الملك سلمان واللجنة الأولمبية

لتعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة في عدة مجالات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
194

وقّعت وزارة الرياضة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم في مقر وزارة الرياضة، مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة في عدة مجالات.

وقّع المذكرة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتفعيل التعاون المشترك والاستراتيجي بين القطاعات الحكومية؛ للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، بالإضافة إلى إبراز الجهود الإنسانية والإغاثية للمملكة من خلال فعاليات ومشاركات وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية داخل وخارج المملكة، والاستفادة من المنشآت والمرافق التابعة للأطراف الثلاثة لاستضافة البرامج والمناسبات والمعارض العلمية والمهنية التي تنظمها الأطراف الثلاثة.

كما تُقدم اللجنة الأولمبية العربية السعودية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة، برامج رياضية للاعبين السعوديين في الدول المستفيدة من المساعدات الإنسانية، وكذلك قيام وزارة الرياضة بترشيح عدد من الشبان والفتيات للمشاركة مع مركز الملك سلمان للإغاثة؛ على أن يتولى المركز تأهيلهم وإشراكهم في رحلاته الإغاثية الخارجية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,363
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,935
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,946
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,599

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب
أين أُذنك يا مُعلِّم؟!

أين أُذنك يا مُعلِّم؟!

أحمد عجب
يوليو أخو تمـوز..!!

يوليو أخو تمـوز..!!

محمد الصيعري
السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

علي آل شرمة
تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة