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"تميز الرياض" يفتح باب التسجيل باللقاءات والورش التدريبية "عن بعد"

خلال الفترة من 14 - 25 ذي القعدة للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات

أعلن مركز تميز الرياض في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، التسجيل في اللقاءات والورش التدريبية "عن بعد" خلال الفترة من 14 - 25 ذي القعدة 1441هـ.

وأوضح المركز أن اللقاءات والورش التدريبية تهدف إلى نشر ثقافة التميز بين منسوبي الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، وتشمل إعداد جيدا للمشاركة في جوائز التميز.

وشملت اللقاءات والورش "المعلم المتميز"، و"المدرسة المتميزة"، و"الطالب المتميز" - جائزة مؤسسة حمدان، الشروط وشرح المعايير، و"خطوات إبداعية لتحقيق الجوائز التعليمية"، و"مهارات الإعداد الاحترافي لملفات الترشح لجوائز التميز".

ويعنى مركز تميز الرياض بصناعة ورعاية التميز ونشر ثقافته في الميدان ورعاية المتميزين والمتميزات والإفادة من إبداعاتهم، ونبعت فكر إنشائه من رغبة الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض في إيجاد جهة محددة تقوم على تأهيل المتميزين للجوائز المحلية والإقليمية ورعاية تميزهم وتكون مرجعا في أدوات التميز وبناء معاييره ومؤشراته.

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"تميز الرياض" يفتح باب التسجيل باللقاءات والورش التدريبية "عن بعد"
سبق

أعلن مركز تميز الرياض في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، التسجيل في اللقاءات والورش التدريبية "عن بعد" خلال الفترة من 14 - 25 ذي القعدة 1441هـ.

وأوضح المركز أن اللقاءات والورش التدريبية تهدف إلى نشر ثقافة التميز بين منسوبي الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، وتشمل إعداد جيدا للمشاركة في جوائز التميز.

وشملت اللقاءات والورش "المعلم المتميز"، و"المدرسة المتميزة"، و"الطالب المتميز" - جائزة مؤسسة حمدان، الشروط وشرح المعايير، و"خطوات إبداعية لتحقيق الجوائز التعليمية"، و"مهارات الإعداد الاحترافي لملفات الترشح لجوائز التميز".

ويعنى مركز تميز الرياض بصناعة ورعاية التميز ونشر ثقافته في الميدان ورعاية المتميزين والمتميزات والإفادة من إبداعاتهم، ونبعت فكر إنشائه من رغبة الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض في إيجاد جهة محددة تقوم على تأهيل المتميزين للجوائز المحلية والإقليمية ورعاية تميزهم وتكون مرجعا في أدوات التميز وبناء معاييره ومؤشراته.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
04:43 PM

"تميز الرياض" يفتح باب التسجيل باللقاءات والورش التدريبية "عن بعد"

خلال الفترة من 14 - 25 ذي القعدة للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مركز تميز الرياض في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، التسجيل في اللقاءات والورش التدريبية "عن بعد" خلال الفترة من 14 - 25 ذي القعدة 1441هـ.

وأوضح المركز أن اللقاءات والورش التدريبية تهدف إلى نشر ثقافة التميز بين منسوبي الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، وتشمل إعداد جيدا للمشاركة في جوائز التميز.

وشملت اللقاءات والورش "المعلم المتميز"، و"المدرسة المتميزة"، و"الطالب المتميز" - جائزة مؤسسة حمدان، الشروط وشرح المعايير، و"خطوات إبداعية لتحقيق الجوائز التعليمية"، و"مهارات الإعداد الاحترافي لملفات الترشح لجوائز التميز".

ويعنى مركز تميز الرياض بصناعة ورعاية التميز ونشر ثقافته في الميدان ورعاية المتميزين والمتميزات والإفادة من إبداعاتهم، ونبعت فكر إنشائه من رغبة الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض في إيجاد جهة محددة تقوم على تأهيل المتميزين للجوائز المحلية والإقليمية ورعاية تميزهم وتكون مرجعا في أدوات التميز وبناء معاييره ومؤشراته.

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