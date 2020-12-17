"السديري" يزور مركز رعاية الأطفال المعوقين بجنوب الرياض

استمع لشرح عن معدلات الإنجاز القياسية خلال السنوات الأخيرة

قام عضو مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين والمشرف المالي سلمان بن بندر السديري بزيارة لمقر مركز رعاية الأطفال المعوقين بجنوب الرياض، اطلع خلالها على سير العمل بالمركز،

واستمع "السديري " إلى شرح مفصل من مدير المركز نايف التمياط عن خطط وبرامج المركز واحتياجاته لمواصلة تقديم خدماته بنفس معدلات الإنجاز القياسية التي حققها خلال السنوات الأخيرة.

وأكد "التمياط "على أن زيارات أعضاء مجلس الإدارة لمراكز الجمعية المنتشرة في أنحاء المملكة تعكس حرص المجلس برئاسة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز على تلمس احتياجات المراكز ومتابعة تنفيذها لاستراتيجية التطوير خاصة على صعيد خدمات التأهيل، وأهمية تماشي الخدمات المقدمة مع أفضل معايير الجودة التي تطبقها الجمعية.