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النصر يدشن تجارب بلغاريا .. أمام وصيف كأس مقدونيا

يدشن الفريق الكروي الأول بنادي النصر أولى مبارياته التجريبية مساء اليوم، أمام نادي أكاديمية بانديف المقدوني وصيف كأس مقدونيا الموسم الماضي، ضمن الخطة الفنية في معسكر الفريق الجاري حاليًا في بلغاريا.

ويخوض الأصفر ثاني مواجهاته التجريبية يوم الـ 29 من الشهر الجاري، أمام نادي أبويل نيقوسيا القبرصي، حيث تسعى إدارة الكرة إلى توفير مباراتين، الأولى في الأول من أغسطس المقبل، والثانية قبل ختام المعسكر الخارجي.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يدشن تجارب بلغاريا .. أمام وصيف كأس مقدونيا
سبق

يدشن الفريق الكروي الأول بنادي النصر أولى مبارياته التجريبية مساء اليوم، أمام نادي أكاديمية بانديف المقدوني وصيف كأس مقدونيا الموسم الماضي، ضمن الخطة الفنية في معسكر الفريق الجاري حاليًا في بلغاريا.

ويخوض الأصفر ثاني مواجهاته التجريبية يوم الـ 29 من الشهر الجاري، أمام نادي أبويل نيقوسيا القبرصي، حيث تسعى إدارة الكرة إلى توفير مباراتين، الأولى في الأول من أغسطس المقبل، والثانية قبل ختام المعسكر الخارجي.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
01:50 AM

النصر يدشن تجارب بلغاريا .. أمام وصيف كأس مقدونيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يدشن الفريق الكروي الأول بنادي النصر أولى مبارياته التجريبية مساء اليوم، أمام نادي أكاديمية بانديف المقدوني وصيف كأس مقدونيا الموسم الماضي، ضمن الخطة الفنية في معسكر الفريق الجاري حاليًا في بلغاريا.

ويخوض الأصفر ثاني مواجهاته التجريبية يوم الـ 29 من الشهر الجاري، أمام نادي أبويل نيقوسيا القبرصي، حيث تسعى إدارة الكرة إلى توفير مباراتين، الأولى في الأول من أغسطس المقبل، والثانية قبل ختام المعسكر الخارجي.

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